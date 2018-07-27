Рогозин подписал план строительства холдинга ракетного двигателестроения

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Подписан план-график, согласно которому на базе НПО "Энергомаш" будет создаваться холдинг ракетного двигателестроения, сообщил в пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Twitter.
Ранее Рогозин поручил "немедленно приступить к созданию" холдинга. В то же время, его формирование ведется уже несколько лет, но завершение процесса постоянно откладывается.
Объединенная ракетно-космическая корпорация (входит в Роскосмос) предложила сформировать холдинг предприятий ракетного двигателестроения еще в 2015 году. Набсовет ОРКК поддержал предложение в 2016 году, правление Роскосмоса — в 2017 году.
План-график создания на базе "НПО "Энергомаш" имени В.П.Глушко" единой интегрированной структуры ракетного двигателестроения согласован и сегодня подписан.@roscosmos pic.twitter.com/dwmVEvR4XC— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 июля 2018 г.
Как сообщалось, юридическое оформление интегрированной структуры планируется завершить к концу 2018 года.
Аналогичная структура, но для авиации, была создана в 2007 году в рамках госкорпорации "Ростех" — Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), в состав которой вошли производители двигателей для военной и гражданской авиации, турбин для нефтегазовой отрасли.