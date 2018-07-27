В Египте восстановили расколотый памятник Рамзесу II

КАИР, 27 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Египетская археологическая миссия, работающая в комплексе Сан эль-Хагар (древняя столица Танис) в провинции Шаркия в Египте, завершила реставрацию семиметрового памятника фараону Рамзесу Второму (правивший, примерно, в 1279 – 1213 годах до нашей эры), который был обнаружен в конце XIX века разломанным на куски в одном из храмов комплекса.
Как сообщил журналистам глава Высшего совета по вопросам памятников древности Египта Мустафа Вазири, работы по восстановлению памятника проходили с декабря 2017 года. Памятник, сделанный из розового гранита, был собран из отдельных фрагментов, его высота составляет 6,5 метров, вес — порядка 30-ти тонн. После реставрации памятник был установлен на деревянный помост, он останется в комплексе Сан эль-Хагар.
По словам Вазири, работы по реставрации памятника проходили по новейшим методикам и с использованием самой современной техники, воссозданием древней скульптуры занимались те же специалисты, которые ранее реставрировали памятник Рамзесу Второму в храме Луксора.