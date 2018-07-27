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Черные дыры могут быть гигантским "клубком струн", заявляют физики

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© NASAЧерные дырыЧерные дыры
© NASA
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Черные дыры окружает не "стена огня", перемалывающая и уничтожающая всю падающую на нее материю, а своеобразный клубок из объектов, чье поведение описывается теорией струн. К такому выводу пришли физики, опубликовавшие статью в Journal of High Energy Physics.

Черная дыра
© Public Domain
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"Что произойдет с человеком, падающим в черную дыру, теперь не понятно. Теория "стены огня" постулировала, что он сгорит еще до того, как он достигнет горизонта событий, однако наши расчеты показывают, что это не так. Что случится в тот момент, когда "астронавт" коснется этого клубка, можно предсказать только при помощи теории струн", — заявил Самир Матур (Samir Mathur) из университета штата Огайо в Коламбусе (США).

Достаточно долгое время ученые считали, что материя, проглоченная черной дырой, не способна покинуть ее пределы. Ситуация стала гораздо сложнее и противоречивее в 1975 году, когда знаменитый астрофизик Стивен Хокинг показал, что черные дыры будут постепенно "испаряться" благодаря квантовым эффектам у их горизонта событий, испуская энергию в виде излучения Хокинга.

Это стало большой проблемой для теоретиков, так как испарение черных дыр и рождение подобного излучения подразумевает то, что информация о квантовом состоянии частиц, "съедаемых" черной дырой, будет безвозвратно теряться, что не может происходить по законам современной физики.

Как рассказывает Матур, эту проблему можно разрешить, если отказаться от идеи о том, что все черные дыры похожи друг на друга как две капли воды или однояйцевые близнецы, которые отличаются лишь массой и диаметром горизонта событий.

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© REUTERS / The SXS
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В 2003 году он, вместе с российским физиком Олегом Луниным, предложил представить черную дыру не в виде безразмерной точки-сингулярности, а в виде своеобразного "клубка ниток" (fuzzball), который обладает ненулевым объемом и формой. Горизонт событий у этого "клубка" будет не идеальной сферой, как утверждает классическая теория черных дыр, а "пушистым" шаром, чья форма будет постоянно меняться по мере поглощения новых частиц и их испарения в форме излучения Хокинга.

Когда другие физики попытались создать строгую математическую модель черной дыры на базе расчетов Матура и Лунина, они выяснили, что ее горизонт событий будет не пушистым шаром, а сферообразной и невидимой для нас "стеной огня" – скоплением квантов высокой энергии, которые будут уничтожать любую материю, падающую на нее. Это вернуло проблему информационного парадокса, а также поставило под сомнение или теорию относительности, или же квантовую механику.

Матур и его коллеги изначально согласились с этим предположением, однако позже они усомнились в этой гипотезе, посчитав, что часть падающей материи или даже весь "обед" черной дыры будет пролетать через эту стену благодаря квантовым эффектам.

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© EADS Astrium
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Они проверили, так ли это, создав компьютерную модель подобной сингулярности, на которую они "сбрасывали" виртуальные копии электронов, имеющие примерно ту же массу, заряд и другие свойства, что и их реальные аналоги.

Как показали эти расчеты, почти все электроны будут пролетать через "стену огня", не замечая ее и не сталкиваясь с ее фотонами высокой энергии. Чем больше была масса виртуальной черной дыры и чем ближе она была по свойствам к реальным объектам такого рода, тем более выражен был этот эффект.

"Что происходит, когда частица или человек приближаются к горизонту событий? Мы предполагаем, что "клубок", образно выражаясь, растет в их сторону и поглощает их до того, как они достигнут самой горячей зоны, где рождается излучение Хокинга. Это полностью опровергает теорию "стены огня", —  заключает Матур.

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