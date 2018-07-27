На Дальнем Востоке будет видна полная фаза затмения Луны

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Жители Дальнего Востока смогут наблюдать полную фазу затмения Луны, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Школы естественных наук ДВФУ Евгений Зубко.
"Основной фактор, от которого будет зависеть наблюдение за затмением на Дальнем Востоке, – это погода. В регионе будет видна часть затмения. То есть в Хабаровске можно будет наблюдать, как Луна заходит в тень, а момент, когда выходит, – нет, так как она уже сядет за горизонт. Во Владивостоке это произойдет еще раньше. Но полную фазу затмения увидеть можно", — сказал Зубко.
"Единственное отличие между затмением, которое будет видно в Москве, и тем, которое во Владивостоке, это когда Луна сядет за горизонт… Полное затмение Луны хорошо видно невооруженным глазом. Рекомендую посмотреть на Луну до того, как она зайдет в тень, и когда она будет закрыта на 50%. Увидеть это можно будет отчетливо, так как процесс затмения — медленный и длится несколько часов. Вы его точно не пропустите", — добавил ученый.
Всего в XXI веке произойдет 225 лунных затмений, из них 85 — полные, а из этих полных — лишь шесть, чья продолжительность больше трех с половиной часов. Самым долгим и зрелищным станет полное затмение 27 июля 2018 года.