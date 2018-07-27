На Дальнем Востоке будет видна полная фаза затмения Луны

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Жители Дальнего Востока смогут наблюдать полную фазу затмения Луны, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Школы естественных наук ДВФУ Евгений Зубко.

Самое продолжительное полное затмение Луны в XXI веке, совпадающее по времени с Великим противостоянием Марса с Солнцем, произойдет 27 июля 2018 года. Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние, станет ярче Юпитера, и уступит в блеске только Солнцу, Луне и Венере. На небе он выделится яркой оранжевой окраской. Продолжительность полного лунного затмения составит 3 часа 56 минут (с 21.24 мск до 01.20 мск), а полная фаза продлится 1 час 43 минуты (с 22.30 мск до 00.13 мск).

"Основной фактор, от которого будет зависеть наблюдение за затмением на Дальнем Востоке, – это погода. В регионе будет видна часть затмения. То есть в Хабаровске можно будет наблюдать, как Луна заходит в тень, а момент, когда выходит, – нет, так как она уже сядет за горизонт. Во Владивостоке это произойдет еще раньше. Но полную фазу затмения увидеть можно", — сказал Зубко.

По его словам, во Владивостоке во время затмения будет еще достаточно темно – сумерки. И это не помешает наблюдению за явлением.

"Единственное отличие между затмением, которое будет видно в Москве, и тем, которое во Владивостоке, это когда Луна сядет за горизонт… Полное затмение Луны хорошо видно невооруженным глазом. Рекомендую посмотреть на Луну до того, как она зайдет в тень, и когда она будет закрыта на 50%. Увидеть это можно будет отчетливо, так как процесс затмения — медленный и длится несколько часов. Вы его точно не пропустите", — добавил ученый.

Всего в XXI веке произойдет 225 лунных затмений, из них 85 — полные, а из этих полных — лишь шесть, чья продолжительность больше трех с половиной часов. Самым долгим и зрелищным станет полное затмение 27 июля 2018 года.