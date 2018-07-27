Астроном из МГУ рассказал, как лучше следить за лунным затмением

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Любителям астрономии следует вооружиться хорошим биноклем и найти точку, откуда можно свободно смотреть на юг для полноценных наблюдений за сегодняшним лунным затмением, рассказывает Дмитрий Колесников, ведущий специалист ГАИШ МГУ.

"Возьмите на затмение бинокль, чтобы лучше рассмотреть детали на Луне и земную тень. Чтобы рассмотреть детали на Марсе, потребуется телескоп. В средней полосе России Луна и Марс будут находиться невысоко над горизонтом, поэтому заранее найдите место со свободным обзором на юг", — объясняет астроном.

Лунные затмения происходят, когда естественный спутник нашей планеты, двигаясь вокруг Земли, входит в земную тень. Если бы плоскости орбит Луны и Земли совпадали, то лунные затмения повторялись бы каждый месяц. Но угол между ними составляет 5 градусов: чтобы произошло затмение, Луна в полнолуние должна находиться в точке пересечения ее орбиты и плоскости земной орбиты — эклиптики.

За год обычно происходят одно-два лунных затмения, однако сегодня Землю ожидает необычное событие – совпадение полнолуния и затмения, которое продлится около трех-четырех часов, станет самым длинным в текущем столетии. Вдобавок к этому, Марс и Земля сейчас постепенно сближаются, и сегодня красная планета будет выглядеть необычно большой, примерно в 100 раз меньше Луны.

"27 июля в 21:24 по московскому времени начнется лунное затмение. В тот же день Марс вступает в великое противостояние. Он будет ближе всего к Земле с 2003 года. Луна полностью войдёт в Земную тень в 22:30 по Москве, её яркость сильно уменьшится, а цвет станет красным. Рядом будет яркий и тоже красный Марс. Середина затмения будет в 23:21," — продолжает Колесников.

Для любителей "диванной астрономии" ГАИШ МГУ организует трансляцию этого примечательного события на своем сайте и на платформе Youtube. Сейчас ученые планируют вести наблюдения за Луной при помощи телескопов Кавказской горной обсерватории, но при наступлении пасмурной погоды они могут быть перенесены на другую площадку.