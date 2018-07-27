"Кровавая луна" зависнет над Землей на четыре часа

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россияне 27 июля смогут увидеть необычайно редкое астрономическое явление — самое продолжительное полное затмение Луны в XXI веке.

При удачных погодных условиях наблюдать его можно будет невооруженным глазом практически на всей территории России.

Лунное затмение будет длиться почти четыре часа — с 21:24 до 01:20 по московскому времени. При этом полная фаза составит час 43 минуты (с 22:30 мск до 00:13 мск).

В это время Луна приобретет красный оттенок из-за того, что попадет в тень от Земли. Таким образом, поверхность спутника отразит лишь часть солнечного света. Это явление иногда называют "Кровавой Луной".

Феномен происходит вблизи апогея, когда диск Луны минимален, поэтому затмение станет наиболее продолжительным в нынешнем столетии.

Это первый случай центрального лунного затмения за семь лет.

Где наблюдать

Увидеть редкое астрономическое явление можно будет с начала и до конца, несмотря на короткие летние ночи. Жители Дальнего Востока будут наблюдать начальные фазы затмения уже под утро.

Полную фазу можно будет хорошо рассмотреть в Западной Сибири, но только в северо-западных районах. В северной части Сибири затмение не будет видно.

Самые благоприятные условия для наблюдения за астрономическим явлением будут на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале. Там наибольшая фаза затмения произойдет ближе к полуночи по местному времени и будет видна на высоте более 20 градусов над горизонтом.

В центральных районах России тоже можно будет разглядеть "Кровавую Луну", но на меньшей высоте.

"Влияние" на здоровье

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, феномен никак не скажется на здоровье людей. Не повлияет он и на погоду.

В беседе с "Российской газетой" Вильфанд подчеркнул, что небо будет темнее обычного, а других последствий не ожидается.

Эксперт добавил, что впечатлительные люди могут испытывать недомогания во время "космического спектакля", но только в результате самовнушения.

С Вильфандом согласился психотерапевт Павел Бесчастнов. Он уверен, что затмения никак не могут повлиять на психическое состояние, если только люди сами не дают себе установки."Только стереотипы и заблуждения в этой сфере могут влиять на человека", — подчеркнул он.

Бесчастнов также напомнил, что испокон веков у людей была масса субъективных представлений о мире, особенно связанных с астрономическими явлениями. Затмения и расположение звезд раньше наделяли особым значением. Однако, по его словам, речь в этом случае идет не об астрономии а о психологии.

"Человеку такая вера дает объяснения, делает его жизнь для него же самого более понятной, даже если это иллюзия контроля", — заключил психотерапевт.

Великое противостояние Марса

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Железнов в эфире радио Sputnik также выразил мнение, что на здоровье затмение не повлияет. При этом он обратил внимание на то, что в пятницу вечером произойдет еще одно астрономическое явление.

"Интересно то, что это лунное затмение совпало по времени с Великим противостоянием Марса. Сегодня вечером при ясной погоде неподалеку от "Кровавой Луны" можно будет увидеть яркую красную звездочку, это и будет Марс", — рассказал эксперт.

По его словам, для астрологов и конспирологов это "отличная пора для всяких выводов", но ученые скептически относятся к такого рода прогнозам и смотрят только на факты.

"Да, это крайне редкое явление, что лунное затмение совпало с Великим противостоянием Марса, но каких-то глобальных выводов делать — что будут какие-то катастрофы и т.д. — я бы не стал. Это будет просто удивительное, потрясающее совпадение двух явлений", — резюмировал Железнов.