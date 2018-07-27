Гигантская пылевая буря на Марсе подходит к концу, заявили в НАСА

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Орбитальная группировка на орбите Марса зафиксировала первые признаки того, что мощнейшая пылевая буря, покрывающая сейчас всю поверхность планеты, подходит к концу. Судьба марсохода Opportunity пока остается под вопросом, сообщает НАСА.

"Начиная с понедельника, больше пыли падает на поверхность Марса, чем взлетает в его воздух, что говорит о том, что буря подходит к концу. Часть крупных черт рельефа уже можно увидеть с орбиты, и они же, как мы предполагаем, можно будет заметить и при помощи земных телескопов в следующий вторник, когда Марс и Земля сблизятся друг с другом", — отмечает Эндрю Гуд (Andrew Good), официальный представитель Лаборатории реактивного движения НАСА.

В первых числах июня представители НАСА заявили, что на Марсе началась мощная пылевая буря, охватившая большую часть кратера Индевор, где работает марсоход Opportunity. Через несколько дней после ее начала ситуация настолько сильно ухудшилась, что инженерам миссии пришлось перевести марсоход в режим чрезвычайного положения и отключить все его инструменты, за исключением часов.

В середине июня, как показали снимки с марсохода Curiosity, работающего фактически на противоположной стороне планеты, буря охватила весь Марс и официально достигла планетарных масштабов.

Только на этой неделе, как показывают фотографии с камер и замеры инструментов зонда MRO, пылевая завеса начала постепенно оседать на поверхность планеты, и в ближайшие несколько недель и месяцев обстановка на Марсе должна радикально улучшиться.

Как отмечает Гуд, не стоит ожидать, что марсоход Opportunity проснется в ближайшее время – пока уровень освещенности поверхности Марса остается крайне низким. Вдобавок, пока не совсем ясно, пережили ли его батареи почти месяц жизни в полной темноте.

По мнению специалистов агентства, подобная буря, возникшая на планете примерно 8 лет назад, послужила причиной гибели марсохода Spirit, "брата-близнеца" Opportunity, застрявшего на склоне кратера Гусева в 2010 году. В данном случае жизни робота ничто не угрожает – на Марсе наступает лето, и температуры на его поверхности не должны упасть ниже минус 40 градусов Цельсия, критически опасной отметки для ровера.