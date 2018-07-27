Эксперт рассказал, где в ДФО лучше всего будет видно полное затмение Луны

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Больше всего шансов увидеть необычное полное затмение Луны на Дальнем Востоке будет у жителей севера Хабаровского края, сообщил РИА Новости сахалинский краевед и исследователь древних обсерваторий Александр Челноков.

Уникальное астрономическое явление — самое продолжительное полное затмение Луны в XXI веке, совпадающее по времени с Великим противостоянием Марса с Солнцем, произойдет 27 июля 2018 года. Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние, станет ярче Юпитера, и уступит в блеске только Солнцу, Луне и Венере. На небе он выделится яркой оранжевой окраской. Продолжительность полного лунного затмения составит 3 часа 56 минут (с 21.24 мск до 01.20 мск), а полная фаза продлится 1 час 43 минуты (с 22.30 мск до 00.13 мск).

"Обычно, делая прогноз по таким событиям, специалисты Пулковской обсерватории привязываются к своей широте – 56 градусов северной широты. У меня (на Сахалине) – 46 градусов 58 минут северной широты. Владивосток – 44 градуса. Соответственно, у нас шансов увидеть затмение, скорее всего, нет. На Сахалине его можно будет посмотреть на севере острова, на мысе Елизаветы – там 54 градуса 56 минут северной широты. Лучше всего увидеть затмение можно на севере Хабаровского края, в Николаевске-на-Амуре", — сказал Челноков.

По его словам, также затмение с большой степенью вероятности увидят в Магадане.

"Все, что в пределах двух градусов южнее и двух градусов севернее 56 градусов северной широты, — там и можно будет увидеть затмение. Его можно будет наблюдать визуально и с помощью телескопа", — сказал собеседник.

Он отметил, что где-то местным жителям удастся увидеть только частичное затмение – это зависит от времени и точки наблюдения.