Россияне увидят "Кровавую луну"

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россияне смогут наблюдать самое продолжительное полное затмение Луны в XXI веке. Астрономическое явление, которое будет заметно на всей территории России, произойдет 27 июля.

Полное лунное затмение продлится почти четыре часа (с 21:24 мск до 01:20 мск), а полная фаза составит 1 час 43 минуты (с 22:30 мск до 00:13 мск).

Отмечается, что сегодня Луна будет выглядеть красноватой из-за того, что попадет в тень от Земли, и на его поверхность попадает только часть света.. Ее еще называют иногда "Кровавой Луной".

Это первый случай центрального лунного затмения с 15 июня 2011 года. Феномен происходит вблизи апогея, когда диск Луны минимален, поэтому затмение станет самым долгим в нынешнем веке.

Где смотреть в России

Лунное затмение можно будет увидеть с начала и до конца, несмотря на короткие ночи. Так, жители Дальнего Востока будут наблюдать начальные фазы явления уже под утро.

Полную фазу в северо-западных районах можно будет хорошо рассмотреть в Западной Сибири. Однако в северной части Сибири затмение не будет заметно.

Самые благоприятные условия для наблюдения за небесным спектаклем в России будут на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале.

В этих районах наибольшая фаза затмения произойдет вблизи полуночи по местному времени и будет видна на высоте более 20 градусов над горизонтом. В центральных районах России Луну увидят на меньшей высоте.

Как это повлияет на здоровье

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, самое продолжительное лунное затмение в XXI веке никак не повлияет на здоровье людей или погоду.

В беседе с "Российской газетой" он подчеркнул, что небо будет лишь темнее обычного, а других последствий астрономического явления не будет.

Как отметил эксперт, впечатлительные люди могут испытывать недомогания во время "космического спектакля", но это является лишь результатом самовнушения.

В свою очередь, психотерапевт Павел Бесчастнов уверен, что затмения напрямую никак не влияют на психическое состояние, если только люди не дают себе установки.

"Только стереотипы и заблуждения в этой сфере могут влиять на человека", — заявил он.

По его мнению, с самого начала человеческой истории у людей была масса субъективных представлений о мире, особенно связанных с астрономическими событиями, которые они могли замечать и придавать им разное значение — это затмения, расположение звезд.

"Понятно, что речь не про астрономию, а именно про человеческую психологию. Человеку такая вера дает объяснения, делает его жизнь для него же самого более понятной, даже если это иллюзия контроля", — заключил он.