Синоптики рассказали, как лунное затмение века повлияет на здоровье

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Самое продолжительное лунное затмение в XXI веке никак не повлияет на здоровье людей или погоду, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой".

По словам эксперта, от затмения Луны небо будет лишь темнее обычного, а других последствий астрономического явления не будет.

Ни лунные, ни солнечные затмения, ни так называемый парад планет, когда они выстраиваются в один ряд, никакие другие астрономические явления не могут повлиять на погоду и самочувствие. Сама ведь Луна не светит. Она лишь отражает солнечные лучи. Какое —то время Земля не будет позволять Солнцу освещать Луну. Ничего страшного. Просто будет темнее обычного", — сказал Вильфанд.

Он также уточнил, что впечатлительные люди могут испытывать недомогания во время космического спектакля, но это является лишь результатом самовнушения.

Жители России смогут наблюдать самое продолжительное полное затмение Луны в XXI веке 27 июля. Астрономическое явление будет заметно на всей территории России, кроме северной части Сибири.

Кроме того, в этот же день Марс станет лучше виден на небе в ходе Великого противостояния Марса с Солнцем. Совпадение двух космических явлений является крайне редким событием.