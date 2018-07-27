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Россияне смогут увидеть самое длительное затмение Луны в 21 веке‍

(обновлено: 01:15 27.07.2018)
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© NASA / Aubrey GemignaniСолнце перед полным затмением. Архивное фотоСолнце перед полным затмением. Архивное фото
© NASA / Aubrey Gemignani
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Уникальное астрономическое явление — самое продолжительное полное затмение Луны в XXI веке, совпадающее по времени с Великим противостоянием Марса с Солнцем, произойдет 27 июля 2018 года, и его можно будет наблюдать на всей территории России.

Солнечное затмение. Архивное фото
© AP Photo / Keith Ladzinski
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Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние, станет ярче Юпитера, и уступит в блеске только Солнцу, Луне и Венере. На небе он выделится яркой оранжевой окраской. Следующее Великое противостояние Марса произойдет только 15 сентября 2035 года. В свою очередь, продолжительность полного лунного затмения составит 3 часа 56 минут (с 21.24 мск до 01.20 мск), а полная фаза продлится 1 час 43 минуты (с 22.30 мск до 00.13 мск).

"Явление будет хорошо видно практически на всей территории России. Во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок", — отмечают астрономы Московского планетария.

Как ожидается, Луна пройдёт через центр земной тени. Это будет первое центральное лунное затмение с 15 июня 2011 года. Оно происходит вблизи апогея, когда диск Луны минимален, поэтому затмение станет самым продолжительным в XXI веке. По редчайшему совпадению Марс в день затмения проходит точку великого противостояния с Солнцем. Оба светила во время затмения будут располагаться недалеко друг от друга на юго-восточном горизонте.

Всего в XXI веке произойдет 225 лунных затмений, из них 85 — полные, а из этих полных — лишь шесть, чья продолжительность больше трех с половиной часов. Самым долгим и зрелищным станет полное затмение 27 июля 2018 года.

Сотрудники офисов наблюдают за солнечным затмением
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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Где наблюдать в России

Полное лунное затмение 27 июля 2018 года одно из наиболее интересных и благоприятных для наблюдений в Европейской части России за несколько лет. Несмотря на короткую летнюю ночь, явление будет видно с начала и до конца, и только в северо-западных районах Луна будет восходить над горизонтом в начальных фазах затмения. Полная фаза будет хорошо видна и в Западной Сибири, а ее начало – до озера Байкал.

Наилучшие условия для наблюдений этого затмения с территории России наступят на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале. Там наибольшая фаза затмения произойдет вблизи местной полуночи и будет видна на высоте более 20 градусов над горизонтом. В центральных районах России Луна будет видна на меньшей высоте, уточняют астрономы Московского планетария.

Начальные частные фазы затмения смогут наблюдаться под утро 28 июля даже на Дальнем Востоке России. Затмение не будет видно только в северной части Сибири.

Видимость в Москве

В Москве полная Луна взойдет над юго-восточным горизонтом после 21.00 мск, уже начав погружаться в полутень Земли. Спустя час, в 22.00 мск, там же вслед за ней появится ярко-красный Марс. В момент максимальной фазы затмения, в 23.30 мск, Луна будет находиться в 14 градусах над горизонтом, а Марс будет виден на 6-7 градусов ниже Луны у южного горизонта. Оба светила будут располагаться в созвездии Козерога, иметь красный цвет и, вероятно, схожую яркость, представляя собой редкое зрелище.

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© ESO/M. Kornmesser
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Небесный спектакль 27 июля 2018 года будет виден невооруженным глазом, но в бинокль и телескоп можно будет различить элементы поверхности обоих светил. Самое важное условие – ясная, безоблачная погода.

Как будет проходить затмение

В пятницу в 20.15 мск Луна коснется земной полутени — в это время начнется полутеневое затмение. Оно плохо различимо невооруженным глазом, особенно при малых фазах, но по мере приближения к краю земной тени, потемнение становится все более заметным. В 21.24 мск Луна полностью погрузится в земную полутень и коснется земной тени — начало частного затмения; в это время уже хорошо будет видно потемнение восточного лунного лимба. Луна начнет погружение в тень Земли.

В 22.30 мск Луна полностью погрузится в земную тень — в это время начнется полное затмение. В зависимости от состояния атмосферы и некоторых других факторов, потемнение лунного диска во время полного затмения может отличаться от других полных лунных затмений. Оно может быть очень темным, когда Луна практически не видна на ночном небе, а может быть светлым, когда Луна хорошо видна даже при полной фазе.

Луна. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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В 23.22 мск наступает максимальная фаза полного затмения — треть диска Луны окажется ниже центра земной тени; в этот момент потемнение (покраснение) нашей спутницы максимально. Луна будет находиться в земной тени более часа (103 минуты). В 00.13 мск Луна начинает выходить из земной тени — конец полного затмения и начало его частных фаз. Постепенно становясь все ярче, затмившийся лунный диск будет принимать фазы, похожие на фазы Луны в течение месяца, но только меняться они будут гораздо быстрее.

В 01.19 мск Луна полностью выходит из земной тени — конец частных фаз и начало полутеневого затмения. В 02.29 мск Луна полностью выходит из земной полутени, конец затмения, ночное светило снова засияет в полную силу.

Где еще можно увидеть

Затмение 27 июля будет полностью видно в Восточной Африке и Центральной и Южной Азии, а также Антарктиде. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение начнётся при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии — наоборот, при заходе. В Северной Америке затмения не будет видно вообще.

При наступлении полного затмения Луна приобретает красноватый или коричневатый оттенок. Цвет затмения зависит от состояния верхних слоев земной атмосферы. Полное лунное затмение 6 июля 1982 года имело красноватый оттенок, 20-21 января 2000 года — коричневый оттенок. Такие цвета Луна приобретает во время затмений благодаря тому, что земная атмосфера больше рассеивает красные лучи, поэтому никогда нельзя наблюдать синего или зеленого лунного затмения.

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