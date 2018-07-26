Орбиту МКС откорректировали перед осенним запуском

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Орбиту Международной космической станции откорректировали перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-10", сообщили РИА Новости в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

"Коррекция прошла штатно", — сказал представитель ЦУПа.

Он добавил, что маневр проводился для создания баллистических условий запуска и стыковки корабля "Союз МС-10", а также возвращения на Землю корабля "Союз МС-08". Двигательная установка грузового корабля "Прогресс МС-08", с помощью которого проводилась коррекция, включилась в 19.10 мск и проработала 199 секунд. Средняя высота полета станции увеличилась на 700 метров и составляет теперь 405,5 километра