Марс рекордно близко подойдет к Земле в последний день июля

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. В последний день июля Марс подойдет на рекордно близкое расстояние к Земле – планеты будет разделять всего 57,5 миллиона километров. В результате этого четвертая планета Солнечной системы станет самой яркой "звездой" на небе, сообщает журнал Sky & Telescope.

"Если вы посмотрите на Марс ночью 31 июля, сразу после заката, то вы просто не узнаете планету, настолько яркой она станет. Его оранжево-красное сияние будет просто невозможно пропустить", — рассказывает Диана Ханникайнен (Diana Hannikainen), астроном из университета Хельсинки (Финляндия).

На этом "рандеву" Марса и Земли не закончится – планеты будут находиться относительно близко друг к другу на протяжении оставшейся половины лета, и только в сентябре расстояние между ними начнет стремительно расти.

Это не самое тесное сближение Марса и Земли в истории наблюдений – в августе 2003 года планеты подходили друг к другу на 55,7 миллиона километров, что, вероятно, является абсолютным рекордом за все время существования цивилизации.

С другой стороны, грядущая встреча планет уступает этому рекорду всего на 1,8 миллиона километров, что примерно равно пяти расстояниям между Луной и Землей, и имеет одну дополнительную и при этом уникальную черту.

Дело в том, что непосредственно перед этим произойдет так называемое "противостояние" Марса и Земли — в пятницу, 27 июля, они выстроятся в линию относительно Солнца и будут двигаться вместе на протяжении нескольких часов.

Благодаря этому Марс можно будет видеть на ночном небе на протяжении всей ночи, и при этом сама красная планета будет находиться на максимально близком расстоянии от Солнца, что сделает это противостояние относительно редким. Одновременно с этим произойдет еще одно интересное космическое событие – полнолуние и связанное с ним аномально длинное лунное затмение.

Начиная с этого дня, видимые размеры и яркость Марса начнут резко расти, и они увеличатся примерно в три раза ко дню сближения с Землей, в результате чего он станет самым ярким "точечным" объектом на ночном небе. В это время он будет находиться в созвездии Стрельца, что, как отмечают астрономы, усложнит наблюдения за планетой для любителей астрономии в России и других странах северного полушария.

Дело в том, что Марс будет находиться на высоте примерно в 13-23 градуса над горизонтом, что сделает его менее заметным из-за толстого слоя воздуха, через который будет пробиваться его свет. Вкупе с небольшими видимыми размерами планеты – всего 1% от площади Луны – это заметно усложнит получение новых фотографий Марса.

С другой стороны, самые упорные и "зоркие" любители астрономии получат дополнительный бонус от подобных наблюдений. На Марсе до сих пор бушует глобальная пылевая буря, следы которой можно будет увидеть уже в ближайшие дни, используя любительские оптические телескопы.