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Эксперты: кормление детей грудью до 2-3 лет может спасти от онкологии

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© РИА Новости / Вера КостамоЖенщина с младенцем. Архивное фотоЖенщина с младенцем. Архивное фото
© РИА Новости / Вера Костамо
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россиянки в среднем кормят своих детей грудью до 8 месяцев, эксперты рекомендуют делать это до 2-3 лет для укрепления иммунитета ребенка и для профилактика рака у матери, но из-за социальных проблем молодым мамам рано приходится выходить на работу и отлучать ребенка от груди, об этом рассказали РИА Новости эксперты.

Беременная женщина на приеме у врача
© Fotolia / wong yu liang
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По данным Всемирной организации здравоохранения в России чуть более 42% детей до 3 месяцев получают исключительно грудное вскармливание. Для сравнения в Канаде около 51% детей находятся на исключительно грудном вскармливании до 4 месяцев, а в Турции примерно 41,6% детей получают только грудное вскармливание до 6 месяцев. Данные по США показывают, что грудное вскармливание до 4 месяцев там получают 33,1% детей.

Начальник Управления организации медицинской помощи матерям и детям, профессор кафедры неонатологии ФДПО Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Ирина Солдатова рассказала, что в среднем в России мамы кормят своих детей до 8 месяцев, в сравнении с другими странами у нас этот показатель ниже.

"В других странах больше приоритет грудного вскармливания, там, в основном, до 1-1,5 лет. У нас меньше. Это зависит от того, что у нас нет рабочих мест. Многие мамы сразу выходят на работу, нет возможности осуществлять грудное вскармливание. Приоритет грудного вскармливания недостаточно хорошо освещается и в СМИ, и в родовспомогательных учреждениях", — пояснила Солдатова.

Польза не обсуждается

Мама с ребенком
© Depositphotos / AntonLozovoy
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Польза материнского молока, по словам неонатолога, даже не обсуждается, поскольку в нем содержатся все микроэлементы, необходимые для ребенка.

"Это, безусловно, психологический комфорт, иммунологическая защита, это самый противоаллергенный природный бесплатный продукт для ребенка, который максимально дает все, что необходимо, и в том числе и психологическое, и когнитивное, и психомоторное развитие", — отметила Солдатова.

Врач-педиатр Лариса Егорова рассказала, что грудное молоко матери может защитить ребенка от инфекционных заболеваний.

"Если мать перенесла краснуху, корь, ветрянку, все эти антитела попадают через грудное молоко к ребенку. Они не вечны, со временем они разрушаются, и ребенок может заболеть, но на первое время они защищают. Конечно, это защита от всех кишечных инфекций. Поэтому и бытовало мнение на Руси, что нельзя бросать кормить ребенка летом, потому что летом, как правило, больше всякой кишечной инфекции", — сказала Егорова.

Папа Франциск. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Грудное молоко, по словам педиатра, сразу впитывается в кровь через кишечник, так как в нем содержатся необходимые для переваривания ферменты, детскому организму не нужно тратить свои силы для того, чтобы переработать молоко. Попадая в кишечник ребенка, оно механически впитывается через стенку кишечника в кровь.

Кроме того, грудное вскармливание положительно влияет и на интеллект ребенка, так как в нем содержатся вещества, которые направлены на развитие мыслительных способностей.

Кормить ребенка грудью, по словам экспертов, матери необходимо до 2-3 лет. "После трех не надо, потому что там уже идет дифференциация, он осознает свой пол, мальчик он или девочка, а тут мать, грудь, у него эдипов комплекс будет формироваться. Максимум до трех", — пояснила Егорова.

Молоко
© РИА Новости / Илона Головина
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Профилактика онкологии

Польза кормления грудью есть не только для ребенка, но и для матери. Этот процесс дает маме оздоровление организма, психологическую связь с ребенком, понимание его и эмоциональный комфорт пояснила Солдатова.

"Когда мама кормит ребенка грудью – это профилактика и поддержание ее репродуктивных функций. Это и профилактика гинекологических, эндокринных заболеваний, мастопатии. Сейчас каждая практически девятая женщина имеет заболевание мастопатии. Это повышает риск развития рака молочной железы, который стоит на первом месте в нашей стране среди заболеваний и гибели у женщин", — отметила Солдатова.

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