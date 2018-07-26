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РИА Наука
РИА Наука

Будущее океана: Гольфстрим пробил дыру в глобальном потеплении

(обновлено: 08:17 26.07.2018)
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© Depositphotos / GUDKOVANDREYАйсберг на фоне горАйсберг на фоне гор
© Depositphotos / GUDKOVANDREY
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. С XIX века океанический обогрев Западной Европы заметно ослабел. Ученые связывают это с изменением климата на планете и рисуют мрачные сценарии будущего. Чем грозит исчезновение глубоководных течений Северной Атлантики и какова судьба Гольфстрима — в материале РИА Новости.

Баренцево море. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Ученые предсказали экологическую катастрофу в Баренцевом море‍

Подозрительно холодно

Десять лет назад южнее Гренландии обнаружили участок водной поверхности размером с европейскую страну, который, вместо того чтобы, как вся планета, теплеть, охлаждается. Его назвали "дырой в глобальном потеплении", "холодным пузырем" (cold blob). В 2015-м он побил температурный рекорд холода, хотя для планеты в целом год был самым горячим.

Ученые предположили, что над "холодным пузырем" скапливаются атмосферные аэрозоли и перехватывают часть солнечной радиации. Гипотеза не подтвердилась. Сейчас "дыру в глобальном потеплении" связывают с замедлением Северо-Атлантического течения. Так называют часть глубоководного конвейера, который продолжает Гольфстрим, несущий тепло в Арктику.

"Раньше меня сильно раздражали заголовки в СМИ о том, что Гольфстрим остановится. Со строго научной точки зрения это течение — на поверхности океана, его порождают ветра. Что-то в нем может поменяться со временем, но нет никаких признаков того, что оно исчезнет в ближайшие столетия", — объясняет РИА Новости Николай Колдунов, сотрудник Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (Германия). 

В отношении же Северо-Атлантического течения, которое нередко путают с Гольфстримом, подобные опасения уместны. Это течение определяется перепадами солености и температуры воды (термохалинной циркуляцией).

Соленые теплые воды движутся с юга на север. Охлаждаются, становятся более тяжелыми и погружаются на глубину. Там медленно разворачиваются и начинают обратный путь, занимающий тысячи лет. Благодаря этому механизму весь Мировой океан постепенно перемешивается.

© IPCCИзменение температуры (градусы Цельсия) на планете за 1901-2012 годы. Холодный пузырь – под Гренландией
© IPCC
Изменение температуры (градусы Цельсия) на планете за 1901-2012 годы. Холодный пузырь – под Гренландией

Как ломается круговорот в океане

Глобальный океанический конвейер в северной части Атлантического океана остановится, если воды значительно нагреются или распреснятся.

Такое уже случалось в конце последнего ледникового периода. Тогда на территории Канады талые воды ледника образовали огромное озеро Агассис. Примерно 8200 лет назад оно очень быстро вылилось в океан и понизило его соленость до такой степени, что воды в море Лабрадор и Норвежском море — там, где конвейер дает задний ход, — перестали тонуть. У Северо-Атлантического течения буквально пропала тяга, оно остановилось. Нагретые в тропиках воды не поступали к берегам Западной Европы, Великобритании и Скандинавского полуострова, вызвав похолодание.

© Иллюстрация РИА НовостиГлобальный океанический конвейер
© Иллюстрация РИА Новости
Глобальный океанический конвейер

Связь потепления и течений

Этот сценарий может повториться, предупреждают климатологи. Мировой океан хоть и медленно, но нагревается. Усиливающийся в атмосфере парниковый эффект способствует таянию ледников и поступлению пресной воды в моря. Свою лепту в опреснение вносят более обильные влажные осадки. Все это ослабляет Северо-Атлантическое течение, полагают ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений (Германия).

Вместе с американскими коллегами они смоделировали атлантическую ветвь глобального океанического конвейера на большом отрезке времени и пришли к выводу, что его скорость с середины XX века снизилась на 15 процентов. Их недавняя статья в Nature вызвала дискуссию среди специалистов.

Один из авторов, Стефан Рамсторф (Stefan Rahmstorf), даже опубликовал подробные разъяснения в коллективном научном блоге "Реальный климат". Последовательно отбрасывая различные варианты, он доказывал, что "холодная капля" была предсказана и что объяснить ее можно только ослаблением Северо-Атлантического течения.

Согласно другой модели, это течение ослабеет в три раза, если промышленные выбросы CO в атмосферу удвоятся по сравнению с уровнем 1990 года. Через триста лет конвейер в Атлантике встанет.

© Проект RAPID-AMOCПрямые измерения показывают, что скорость Атлантического меридионального течения (AMOC) чуть замедлилась на отрезке 10 лет.
© Проект RAPID-AMOC
Прямые измерения показывают, что скорость Атлантического меридионального течения (AMOC) чуть замедлилась на отрезке 10 лет.

Несовершенство расчетов

"Нужно учитывать, что все прогнозы сделаны по результатам моделирования. В отношении атмосферы это работает сравнительно хорошо, но толщу океана мы пока плохо моделируем", — отмечает Колдунов. 

По его словам, мы гораздо хуже знаем океан, чем атмосферу. На исследования океана всегда выделяли меньше средств, а экспедиции дороги. Без прямых наблюдений за параметрами воды получить необходимые вводные данные для моделей невозможно. До недавнего времени их было очень мало.

Ученые выяснили, с чем были связаны резкие периоды потеплений в ледниковый период
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Ученые раскрыли тайну резких потеплений в ледниковом периоде

"В 1990-х начались измерения океана со спутников, поступили данные о топографии водной поверхности, по которым можно изучать поверхностные течения в глобальном масштабе. В начале нулевых в США запустили проект "Арго" — это тысячи буев, измеряющих параметры воды на глубине до двух километров и передающих информацию на спутники. Данные накапливаются, но их еще недостаточно", — продолжает ученый.

Есть прямые замеры транспорта воды в конвейере в Северной Атлантике за десять лет — с 2004 по 2014 год (проект RAPID-AMOC). Они действительно показывают замедление, но ничего не говорят о долгосрочном тренде.

Из-за недостатка вводных данных и компьютерных мощностей многое приходится упрощать, идти на различные ухищрения. К примеру, группа, в которой работает Колдунов, занимается динамическими глобальными моделями океанических течений нового поколения. В последней работе ученые показали, как увеличить разрешение на конкретных участках океана, чтобы было больше деталей там, где они важны, например в Гольфстриме. 

Моделирование океана требует колоссальных вычислительных ресурсов. А за счет точечного изменения разрешения можно экономить дорогое суперкомпьютерное время.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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milentich
опять глобальное потепление??? то то лета у нас какой год нет. и если все так плохо. то почему амеры вышли из Киотского протокола, так и не ратифицировав его много лет????
08:36
26.07.2018
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