Ученые нашли способ предотвратить потерю зрения

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Исследователи из Имперского и Университетского колледжей Лондона разработали новый способ доставки куркумина, что, как полагают ученые, поможет эффективнее диагностировать и лечить глаукому на ранней стадии. Об этом сообщает портал Medical Xpress.

Этот содержащийся в куркуме пигмент защищает нервные клетки сетчатки глаза от повреждений. Прежде исследователи считали, что доставить куркумин можно лишь пероральным путем, но этот способ не мог быть эффективным, поскольку компонент плохо растворяется в крови — для того, чтобы получить нужную дозу вещества человеку пришлось бы принимать до 24 таблеток в сутки, что чревато проблемами с пищеварением.

Эту проблему ученые решили, разработав специальный "наноноситель", в котором куркумин содержался внутри поверхностно-активного вещества, безопасного для здоровья и использующегося в глазных каплях.

Специалисты утверждают, что новый метод доставки увеличивает проходимость куркумина в 400 тысяч раз и позволяет эффективно локализовать вещество в глазных тканях. Опыты на страдающих глаукомой крысах показали, что применение капель снижает скорость деградации сетчатки.

Глаукомой называется группа глазных заболеваний, характеризующихся повышением внутриглазного давления. У больного могут развиться различные дефекты зрения, вплоть до слепоты.