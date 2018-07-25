На МКС вырастят хрящи человека с помощью 3D-принтера

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. 3D-биопринтер для печати человеческих тканей доставят на российский сегмент Международной космической станции осенью 2018 года, с его помощью космонавты попробуют вырастить небольшие образцы хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызунов, сообщает в среду Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия".

"Летный образец аппаратуры для эксперимента "Магнитный 3D-биопринтер" готовится к отправке на МКС осенью. Кюветы будут заправлены химическими реактивами, необходимыми для фабрикации и последующего фиксирования выращенного материала, а также биообразцами, из которых будет выстраиваться конечная структура. По итогам первого этапа эксперимента ученые планируют получить образцы размером в 2-3 миллиметра. Планируется, что это будет хрящевая ткань человека и щитовидная железа грызуна", — говорится в сообщении.

Было создано три образца принтера. Первый — опытный, использовали для испытаний в РКК и Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Второй отправили в Центр подготовки космонавтов для тренировок экипажей, которые будут работать с принтером на орбите. Третий образец — летный, как раз его и отправят на МКС.

Помимо выращивания живых тканей с помощью новой установки можно будет изучать влияние факторов космического пространства на живые объекты при дальних полетах. Причем срок службы принтера — пять лет. После проведения одного эксперимента им смогут пользоваться как заявители эксперимента, так и сторонние научные коллективы.

При этом в "Энергии" отметили, что название "3D-биопринтер" довольно условно, а принцип работы основан не на применении аддитивных технологий. Кроме того, в нем нет движущихся частей. Материал растет в биопринтере в сильном магнитном поле под влиянием микрогравитации. Внутри прибора установят камеры GoPro, с помощью которых можно будет наблюдать за ходом эксперимента.

"В перспективе эта методика может применяться для создания органов из доставленных на орбиту биоматериалов конкретных пациентов. У такого способа сразу два очевидных преимущества: не надо ждать, когда появится подходящий для пересадки донорский орган, и автоматически решается вопрос приживаемости. Еще одно возможное применение биопринтера – выращивание белковой пищи, например космического "фарша", который будет продолжать расти по мере его употребления", — добавили в "Энергии", уточнив при этом, что на Земле такая установка могла бы потребовать энергозатрат, сравнимых с потреблением небольшого города.

Биопринтер создавали вместе со специалистами Роскосмоса, "Энергии" и ЦНИИмаш по заявке компании "3D Биопринтинг Солюшенс". "Впервые в России организация-заявитель сама оплачивает создание и испытание научной аппаратуры", — отметили в "Энергии".