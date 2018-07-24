На Луне могла быть жизнь, выяснили ученые

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Несколько миллиардов лет назад на Луне могли обитать живые организмы. К такому выводу пришли ученые из университета штата Вашингтон и Лондонского университета, сообщает портал Phys.org.

Подходящие условия для существования примитивных форм жизни, по мнению исследователей, сложились на спутнике Земли приблизительно четыре миллиарда лет назад, вскоре после его формирования, а также в период максимальной вулканической активности около 3,5 миллиарда лет назад.

В эти эпохи из недр Луны вырывалось значительное количество раскаленных газов, в том числе и водяного пара. Как считают ученые, благодаря этому на поверхности спутника могли образоваться водоемы, а также атмосфера, достаточно плотная, чтобы просуществовать миллионы лет.

Эти выводы основаны на данных последних космических миссий и анализе образцов лунных пород, благодаря которым удалось установить, что воды на Луне больше, чем было принято считать.

"Мы полагаем, что в случае, если на Луне долгое время присутствовали жидкая вода и атмосфера, то лунная поверхность могла по крайней мере временно быть пригодной для жизни", — отметил один из авторов исследования Дирк Шульце-Макух. Наиболее вероятным сценарием появления жизни на спутнике Земли является перенос микроорганизмов на метеорите, заявил ученый.