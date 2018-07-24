Ученые сообщили о вреде наночастиц в составе пластика для Мирового океана

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Международная группа токсикологов и ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) установили, что углеродные и кремниевые наночастицы, входящие в состав пластиковых изделий и композитов, могут повреждать клетки микроскопических водорослей, которые являются основой пищевой цепи в океане, сообщает во вторник ДВФУ.

Один из авторов статьи, проректор по научной работе ДВФУ Кирилл Голохваст отметил, что до 80% всего пластика и композитных материалов в мире заканчивают свой путь в Мировом океане, а токсикологическое исследование морских микроводорослей имеет большое значение, поскольку они широко распространены и образуют основу пищевой цепи в океане.

"Для проведения экспериментов ученые использовали одноклеточные морские микроводоросли Heterosigma akashiwo, добытые в заливе Петра Великого Японского моря. Клетка этой водоросли имеет тонкую стенку, а значит, больше других подвержена химическому загрязнению. В результате исследователи пришли к выводу, что токсический эффект от примесей карбоновых и кремниевых наночастиц в воде возникает при их концентрации в 100 мг/литр. Острый токсический эффект для клеток водорослей был выявлен на третий день эксперимента, а хроническое отравление клеток наступило на седьмой", — говорится в сообщении.

Ученые полагают, что клетки водорослей погибли из-за механического повреждения наночастицами. В сравнении с нанотрубками, карбоновые нановолокна показали не очень высокую токсичность, но они провоцировали устойчивую деформацию клеток.

Результаты совместного исследования опубликованы в журнале Environmental Research. В работе приняли участие сотрудники ДВФУ, Института катализа имени Г.К. Борескова СО РАН, Национального научного центра морской биологии и Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Университета Инха, Национального института химической физики и биофизики (Эстония), Эстонской академии наук и Университета Крита (Греция).