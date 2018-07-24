Российские студенты придумали, как ускорить производство протезов

МОСКВА, 24 июл ‒ РИА Новости. Студенты Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали параметрическую модель кисти человека, позволяющую существенно сократить время изготовления биомехатронных протезов.
Как пояснил один из разработчиков модели, студент кафедры "Робототехника и мехатроника" ДГТУ Денис Хашев, в профильных компаниях на сборку протезов, оснащенных сложной механикой и электронной системой управления, уходит до двух недель в зависимости от функциональности искусственной руки и подгона под индивидуальные характеристики человека.
Протез, разработанный в опорном вузе Ростовской области, многофункциональный: каждый палец управляется по отдельности, кисть способна удерживать объекты различной формы и воспроизводить жесты.
Конструирование протеза с отработкой системы параметризации под индивидуальные характеристики человека заняло около полугода. По словам второго разработчика, студентки кафедры "Приборостроение и биомедицинская инженерия" ДГТУ Юлии Михайлиной, при проектировании протеза было проведено исследование параметров руки человека. "У 50 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет обводилась кисть, указывались места сгибов всех фаланг. На основе собранных данных мы вычислили среднее значение каждого из параметров", ‒ добавила она.
"Исследовательская работа направлена на ускорение процесса разработки протеза и более эффективную подгонку под индивидуальные антропометрические характеристики каждого человека", – подчеркнул руководитель научной работы, доцент кафедры "Робототехника и мехатроника" Алексей Лысенко, добавив, что работа студентов ДГТУ позволяет быстро и эффективно создать 3D-модель и получить максимально индивидуализированный протез.
По его словам, студенческую инновацию уже можно внедрять в производство. В течение года планируется усовершенствовать протез, внедрив систему управления, основанную на технологиях электромиографии и энцефалографии, позволяющие считывать команды непосредственно из человеческого мозга.