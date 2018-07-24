Российские студенты придумали, как ускорить производство протезов

МОСКВА, 24 июл ‒ РИА Новости. Студенты Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали параметрическую модель кисти человека, позволяющую существенно сократить время изготовления биомехатронных протезов.

Как пояснил один из разработчиков модели, студент кафедры "Робототехника и мехатроника" ДГТУ Денис Хашев, в профильных компаниях на сборку протезов, оснащенных сложной механикой и электронной системой управления, уходит до двух недель в зависимости от функциональности искусственной руки и подгона под индивидуальные характеристики человека.

"Наша система позволяет спроектировать протез в кратчайшие сроки так, чтобы он идеально соответствовал здоровой руке: перестройка модели под конкретного пациента происходит в течение трех часов, а на сбор протеза уходит всего два-три дня", ‒ подчеркнул разработчик.

Протез, разработанный в опорном вузе Ростовской области, многофункциональный: каждый палец управляется по отдельности, кисть способна удерживать объекты различной формы и воспроизводить жесты.

Конструирование протеза с отработкой системы параметризации под индивидуальные характеристики человека заняло около полугода. По словам второго разработчика, студентки кафедры "Приборостроение и биомедицинская инженерия" ДГТУ Юлии Михайлиной, при проектировании протеза было проведено исследование параметров руки человека. "У 50 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет обводилась кисть, указывались места сгибов всех фаланг. На основе собранных данных мы вычислили среднее значение каждого из параметров", ‒ добавила она.

Принцип сгиба пальцев протеза основан на тросиковом механизме, конструкция каждого пальца имеет два канала, проходящие насквозь через все фаланги. По каналам проходят тросы: с одного конца они закреплены на кончиках пальцев, с другой стороны они крепятся на шкив сервопривода. За наклоны и ротацию кисти отвечают двигатели постоянного тока, которые располагаются на запястье и в предплечье искусственной руки.

"Исследовательская работа направлена на ускорение процесса разработки протеза и более эффективную подгонку под индивидуальные антропометрические характеристики каждого человека", – подчеркнул руководитель научной работы, доцент кафедры "Робототехника и мехатроника" Алексей Лысенко, добавив, что работа студентов ДГТУ позволяет быстро и эффективно создать 3D-модель и получить максимально индивидуализированный протез.

По его словам, студенческую инновацию уже можно внедрять в производство. В течение года планируется усовершенствовать протез, внедрив систему управления, основанную на технологиях электромиографии и энцефалографии, позволяющие считывать команды непосредственно из человеческого мозга.