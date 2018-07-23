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Астрономы открыли "брата" Млечного Пути, съеденного соседней галактикой

(обновлено: 18:35 23.07.2018)
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© Фото : HSC Project/NAOJТуманность Андромеды и ее жертва - галактика М32Туманность Андромеды и ее жертва - галактика М32
© Фото : HSC Project/NAOJ
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Туманность Андромеды, ближайший настоящий "сосед" Млечного Пути, два миллиарда лет назад столкнулась с другой гигантской галактикой и разорвала ее на части, следы которых сохранились в космосе до сих пор. Об этом пишут астрономы в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Туманность Андромеды
© Фото : Adam Evans
Ученые лишили туманность Андромеды звания "большого брата" Млечного Пути
"Мы уже много столетий изучаем Локальную группу галактик – Млечный Путь, Туманность Андромеды и их спутники. Для нас стало настоящим шоком то, что у нашей Галактики был "большой брат", и при этом мы ничего не знали о его существовании", — рассказывает Эрик Белл (Eric Bell) из университета штата Мичиган в Энн-Арборе (США).

Млечный Путь находится в межгалактической пустоте не один, а в компании целой свиты из карликовых галактик, большую часть которых мы не видим из-за их крайней тусклости. Как сегодня считают ученые, многие из этих карликов периодически сближаются с нашей Галактикой и поглощаются ей, финальными "следами" чего являются так называемые звездные потоки.

Помимо свиты из множества карликовых галактик, Млечный Путь окружает несколько более крупных объектов, самым большим из которых является галактика М31, или Туманность Андромеды. Она находится на расстоянии в 2,5 миллиона световых лет от Земли. Как недавно выяснили ученые, она постепенно сближается с нашей Галактикой и столкнется с ней в ближайшие четыре миллиарда лет.

Все астрономы считали, что в этой "войне галактик" победу одержит соседка Млечного Пути – она содержит в себе примерно в три раза больше звезд, а ее масса в 2-3 раза выше, чем у нашей Галактики. Недавно австралийские ученые обнаружили, что это не так, придумав остроумную методику для замера массы Туманности Андромеды, оказавшейся в несколько раз меньше прошлых оценок.

Столкновение с Млечным Путем, как обнаружили Белл и его коллега Ричард Д'Соуза (Richard D'Souza), будет не первым подобным событием для Туманности Андромеды – примерно два миллиарда лет назад она разорвала на части и поглотила останки другой крупной эллиптической галактики, которая занимала бы третье место по размерам в Локальной группе галактик.

Так художник представил себе две сливающихся эллиптических галактики
© Фото : NASA/CXC/M.Weiss
Астрономы выяснили, как сильно "худеют" галактики после слияний

Д'Соуза и Белл совершили это открытие, пытаясь понять, как сформировались окраины Туманности Андромеды, куда должны были "падать" останки карликовых галактик, которые периодически сливались с М31. Для этого ученые создали компьютерную модель ее "свиты" и попытались воссоздать ее внешние регионы, сталкивая эти виртуальные галактики с их "большой сестрой".

Эти расчеты неожиданным образом показали, что формирование окраин Туманности Андромеды потребовало огромного количества материи, сопоставимого по массе с Млечным Путем, и большого числа звезд, богатых тяжелыми элементами. И то, и другое отсутствует в карликовых галактиках, что заставило ученых искать альтернативы.

Изучая химический состав и население других галактик, они обнаружили, что нужными чертами обладает самый необычный спутник Туманности Андромеды, галактика M32. В прошлом, астрономы не могли объяснить ее происхождение, так как она была слишком плотной и богатой астрономическими "металлами" – элементами тяжелее водорода и гелия – чем остальные компаньоны М31.

Теперь, как считают Белл и Д'Соуза, эти аномалии можно объяснить тем, что М32 возникла в результате столкновения Туманности Андромеды и очень большой галактики, чья масса превышала солнечную в десятки миллиардов раз.

Туманность Андромеды
© Фото : Adam Evans
Млечный путь уже сталкивался с Туманностью Андромеды 7 млрд лет назад

Это "космическое ДТП" произошло примерно два миллиарда лет назад и оно лишило будущую M32 ее рукавов, почти всех запасов темной материи и большей части массы. По сути, от галактики осталось лишь ее сверхплотное ядро, в центре которого находится гигантская черная дыра.

Следы этого столкновения, по словам астрономов, сохранились в виде большого числа необычно молодых звезд в М32, а также нескольких узких лент из газа и одиночных светил, связывающих ее с Туманностью Андромеды. Как надеются ученые, изучение этих объектов поможет нам понять, как произошел этот катаклизм и уточнить прогнозы по судьбе Млечного Пути.


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