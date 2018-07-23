Под землей находится еще 70% памятников Древнего Египта, считает археолог

КАИР, 23 июл — РИА Новости. В Египте на сегодняшний день обнаружено только 30% памятников древних периодов истории, еще 70% таких памятников до сих пор находятся под землей и ждут своего часа, считает известный археолог и бывший министр по делам памятников древности Египта Захи Хавас.

"Открыта лишь малая часть – 30% египетских памятников, еще 70% сокровищ до сих пор лежат в земле… Современный Египет, можно сказать, стоит на памятниках Египта древнего", — сказал он в эфире телеканала MBC Masr.

Захи Хавас напомнил, что все археологические находки в Александрии последних лет сделаны случайно. "Все, что обнаружено в Александрии, обнаружено случайно. Многие ученые, к примеру, сходятся во мнении, что могила Александра Македонского находится где-то в районе Александрии. Вполне вероятно, что она будет обнаружена при строительстве дома или при каком-нибудь обвале, — так же, как был обнаружен недавно наделавший столько шума черный саркофаг", — сказал он.

По словам ученого, обнаружению ценностей, в том числе, мешает несовершенство законодательства. "Сейчас зачастую, когда гражданин, к примеру, при строительстве дома обнаруживает археологический объект, он предпочитает о нем не сообщать, уничтожить или закопать, поскольку опасается, что у него отберут землю… Закон о защите культурного наследия должен усовершенствоваться и гарантировать, что человек, обнаруживший артефакт или какой-либо археологический объект, получит выплату в размере стоимости находки. Это будет хорошим способом препятствовать, в том числе, и незаконной продаже ценностей за границу", — уверен ученый.

В начале июля при проведении строительных работ в одном из районов египетской Александрии на глубине пяти метров был обнаружен нетронутый мародерами гигантский саркофаг из черного гранита весом 25-30 тонн и возрастом более двух тысяч лет. Находка породила массу версий о своем происхождении, одна из самых обсуждаемых – что это до сих пор не обнаруженная могила Александра Македонского.

Египетские власти вскрыли саркофаг и обнаружили в нем три поврежденные водой мумии, которые, вероятно, принадлежали погибшим в бою воинам, предположительно IV-III веков до нашей эры.