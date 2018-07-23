Ученые выявили дальневосточные грибы, которые помогут в лечении рака

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Ученые России и Швейцарии выявили четыре вида дальневосточных грибов, которые могут использоваться в создании низкотоксичных лекарств от рака, сообщает в понедельник Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ).

"Группа ученых ДВФУ, Университета Лозанны (Швейцария) и Дальневосточного отделения РАН назвала типы раковых заболеваний, которые с высокой вероятностью можно вылечить с помощью соединений из дальневосточных грибов. В статье, опубликованной в журнале Oncotarget, потенциальными мишенями определены: саркома, лейкемия, рак прямой и толстой кишки, рак желудка, рак печени, карцинома толстой кишки и другие", — говорится в сообщении.

Под исследование попали четыре вида грибов, которые широко используются в азиатской и дальневосточной народной медицине: Fomitopsis pinicola, Hericium erinaceus, Inonotus obliquus и Trametes versicolor. Эти грибы способны эффективно воздействовать на злокачественные опухолевые ткани, отмечают ученые.

Сейчас в Школе биомедицины ДВФУ специалисты устанавливают противораковую активность в экстрактах грибов. Результатом должно стать появление нового поколения низкотоксичных лекарств, прицельно воздействующих на разные виды опухолей.

По словам соруководителя и автора статьи, директора центра геномной и регенеративной медицины Школы биомедицины ДВФУ Александра Каганского, несмотря на научный интерес к грибам, около 90% видов никогда не изучались на предмет их противомикробной и противоопухолевой активности. Ученые уверены, что существует множество других видов грибов, которые содержат химические соединения, способные побеждать рак.