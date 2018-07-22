Рогозин объявил о начале работ по созданию ракеты "Союз-5"

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объявил о начале реализации проекта ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".

"Энергия", "Прогресс" и "Энергомаш" приступили к работе над созданием "Союз-5", — написал он в своем аккаунте Twitter

По словам главы Роскосмоса, следующим проектом корпорации станет создание сверхтяжелой ракеты-носителя. Рогозин подчеркнул, что такой шаг будет способствовать мобилизации всей ракетно-космической отрасли и ее обновлению.

Запуск новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" намечен на 2022 год. Она выведет на орбиту новый пилотируемый корабль "Федерация". Пуск будет произведен со стартового комплекса ракеты "Зенит", который модернизируют под "Союз-5".

Согласно госконтракту, размещенному на сайте госзакупок, на создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения Роскосмос намерен выделить более 61 миллиарда рублей.