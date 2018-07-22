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Машина вместо хирурга: в Москве роботы оперируют онкологических больных

(обновлено: 08:01 22.07.2018)
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© FotoliaРобот-хирург делает операциюРобот-хирург делает операцию
© Fotolia
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Удаление раковых опухолей врачи все чаще поручают роботам. Это не только повышает качество хирургического вмешательства, но и позволяет оказать помощь большему числу больных. Корреспондент РИА Новости побывала на робот-ассистированной операции в ПМГМУ имени И. М. Сеченова и увидела, как медицина будущего становится реальностью.

Оперировать на расстоянии

Свинья Роза перед операцией по удалению миомы матки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Ну что, это уже наш уровень. Начинаем удаление?" спрашивает заведующий отделением клиники урологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, профессор Михаил Еникеев у ассистента. Тот стоит у хирургического стола и зорко следит за давлением в брюшной полости пациента, которому через несколько минут удалят предстательную железу вместе с разросшейся на ней раковой опухолью.

Сам хирург сидит чуть поодаль, за компьютерной консолью, похожей на высокотехнологический автомат для видеоигр очки, на которые передается 3D-изображение, джойстики для управления, педали. Врач только вертит рычаги и внимательно смотрит на экран, а все тонкие хирургические манипуляции выполняет четырехрукий робот "Да Винчи": в одной руке у него видеокамера, в трех других инструменты.

"Смотрите, вот это — мочевой пузырь, а это фасции ткань, выполняющая роль прокладки, чтобы органы не болтались в малом тазу, рядом связочный аппарат малого таза. При обычных операциях, чтобы получить доступ к простате, мы его рассекаем. Затем перевязываем или прошиваем хирургической нитью это предотвращает мощное кровотечение в случае повреждения. Но у пациента потом всю жизнь могут быть разные неприятности — например, непроизвольное мочеиспускание. Наша методика позволяет не затрагивать этот комплекс. И пациенты довольны быстрая реабилитация, проблем с недержанием нет, еще и потенция сохраняется, ведь мы не задеваем мышцы тазового дна с расположенными в них веточками полового нерва и дополнительной половой артерией", объясняет корреспонденту РИА Новости профессор Еникеев, ни на секунду не прекращая управлять роботом.

У робота рука не дрогнет

Робот Да Винчи и хирурги из ГКБ №50 Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
"Да Винчи" медицины: в Москве провели онлайн-операцию с помощью робота
Пациенты действительно довольны. По словам 64-летнего москвича Константина Павлова, которому удалили раковую опухоль два дня назад, у него уже практически ничего не болит и состояние отличное.

"Конечно, было немного удивительно, что оперирует не человек, а машина. Но я хорошо подготовился, много читал про такие операции, даже специальную литературу. Поэтому страшно не было. Сейчас чувствую себя хорошо, начал потихоньку вставать", — рассказывает пациент.

Операции, выполняемые роботом, не только облегчают реабилитацию и повышают качество дальнейшей жизни, но и позволяют хирургу помочь большему числу онкологических больных.

"Радикальная простатэктомия, то есть удаление предстательной железы, занимает до четырех часов. Представляете, какая это колоссальная физическая нагрузка? Попробуйте четыре часа простоять у хирургического стола. А работа хирурга тонкая, малейший тремор и все. У робота рука не дрогнет, он все сделает как надо. К тому же у человека не более двух операций в день, а с роботом можно и три, и четыре провести", — подчеркивает уролог.

Робот-хирург
© РИА Новости / Альфия ЕникееваХирургическая бригада делает надрезы на животе пациента, через которые в его брюшную полость вводится видеокамера. Она будет подавать 3D изображение на экран компьютерной консоли — аппарата для управления роботом-хирургом.Хирургическая бригада делает надрезы на животе пациента, через которые в его брюшную полость вводятся две камеры
© РИА Новости / Альфия Еникеева
Хирургическая бригада делает надрезы на животе пациента, через которые в его брюшную полость вводится видеокамера. Она будет подавать 3D изображение на экран компьютерной консоли — аппарата для управления роботом-хирургом.
© РИА Новости / Альфия ЕникееваВрачи настраивают робота-хирурга.Врачи настраивают робота-хирурга
© РИА Новости / Альфия Еникеева
Врачи настраивают робота-хирурга.
© РИА Новости / Альфия ЕникееваРобот-хирург приступает к операции. Ассистент профессора Михаила Еникеева, стоящий у операционного стола, следит за состоянием пациента.Робот-хирург приступает к операции. Ассистент профессора Михаила Еникеева, стоящий у операционного стола, следит за состоянием пациента
© РИА Новости / Альфия Еникеева
Робот-хирург приступает к операции. Ассистент профессора Михаила Еникеева, стоящий у операционного стола, следит за состоянием пациента.
© РИА Новости / Альфия ЕникееваПрофессор Михаил Еникеев, управляя роботом, дистанционно удаляет у пациента предстательную железу с разросшейся на ней раковой опухолью.Профессор Михаил Еникеев, управляя роботом, дистанционно удаляет у пациента предстательную железу с разросшейся на ней раковой опухолью
© РИА Новости / Альфия Еникеева
Профессор Михаил Еникеев, управляя роботом, дистанционно удаляет у пациента предстательную железу с разросшейся на ней раковой опухолью.
© РИА Новости / Альфия ЕникееваРобот-хирург удаляет пациенту предстательную железу, пораженную раком.Робот-хирург удаляет пациенту предстательную железу, пораженную раком
© РИА Новости / Альфия Еникеева
Робот-хирург удаляет пациенту предстательную железу, пораженную раком.
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Роботы в помощь хирургам

Мужчина на операционном столе
© Depositphotos / Elnur_
"Хотим вписать в ОМС". Инженеры – о достоинствах российского робота-хирурга
В США удаление предстательной железы, пораженной раковой опухолью, в 98 процентах случаев доверяют роботам-хирургам наподобие того, который оперирует в клинике урологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова. Российский показатель на порядок меньше. На всю страну только 25 таких хирургических систем и совсем немного врачей, умеющих на них работать.

Подготовить их могут в Сеченовском университете: тут к роботу подключены сразу две консоли основная и учебная.

"Мы можем обучать врачей прямо на практике. Это похоже на езду с инструктором. Если коллега теряет контроль над ситуацией, основной хирург вмешивается и переводит управление на себя", объясняет Михаил Еникеев.

Робот-ассистированные хирургические вмешательства только внедряются в медицину по всему миру. Процесс тормозит сложность управления машинами и их установки, но профессор уверен, что в скором времени проблема разрешится. "Это принципиально иное качество жизни. Я считаю, такой подход нужно максимально транслировать в профессиональное сообщество. Пациент может вести привычный образ жизни, несмотря на сложную операцию и борьбу с серьезным заболеванием, и мы способны ему в этом помочь", резюмирует он.

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