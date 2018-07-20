"Союз-5" обойдется "Роскосмосу" вдвое дороже, чем предполагалось

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" готова заплатить за разработку новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" в два раза больше, чем заложено в Федеральной космической программе.

Согласно госконтракту, размещенному на сайте госзакупок, на создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") "Роскосмос" намерен выделить 61 миллиард 198 миллионов 300 тысяч рублей.

За счет этих средств должны быть созданы ракета-носитель "Союз-5", разгонный блок ДМ, техническая инфраструктура на космодроме Байконур.

Согласно документации, разработка эскизного проекта должна быть завершена 30 ноября 2019 года, первый пуск проведен с 30 июня 2022 года.

В то же время в действующей Федеральной космической программе России на 2016-2025 годы, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости, на ОКР "Феникс" заложено до 2025 года 29 миллиардов 296 миллионов 900 тысяч рублей.

Ракета будет готова к 2022 году

Ранее глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объявил, что сроки запуска новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" остаются прежними — 2022 год. Она выведет на орбиту новый пилотируемый корабль "Федерация". Пуск будет произведен со стартового комплекса ракеты "Зенит", который модернизируют под "Союз-5".

Также, по словам Рогозина, ракета "Союз-5" создается с целью завоевания рынка коммерческих пусковых услуг. Он подчеркнул, что после того, как новая ракета покажет свои преимущества, она "будет сражаться на рынке с ведущими производителями ракет-носителей".

При создании первой ступени новой ракеты будут глубоко модернизированы самые мощные в мире двигатели РД-171, отметил глава "Роскосмоса". После этого двигатель получит новые уникальные характеристики, подчеркнул Рогозин. "Мы его называем "Царь-двигатель", — сообщил он журналистам.

Предполагается, что работы по модернизации стартового комплекса под "Союз-5" на Байконуре будет оплачивать казахстанская сторона. Ранее сообщалось, что Астана готова направить на этот проект 314 миллионов долларов.