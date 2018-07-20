В США открыли ранее неизвестный вид динозавра

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Американские палеонтологи сообщили об открытии ранее неизвестного вида динозавров. Об этом сообщает Youtube-канал Музея естественной истории штата Юта.

Новый вид получил название Akainacephalus johnsoni (Акайноцефал джонсони — Прим. ред.). Динозавр принадлежал к инфраотряду анкилозавров — мощных ящеров, покрытых крепкими костяными панцирями с булавообразными окончаниями хвостов.

Исследователи отмечают, что им посчастливилось найти большую часть скелета доисторического животного, что в палеонтологии встречается довольно редко.

Останки были обнаружены в 2008 году, однако полностью подготовить их к музейной экспозиции и выяснить, что они принадлежат ранее неизвестному виду, удалось только сейчас.