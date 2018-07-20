Российские ученые разработали новую технологию лечения рака

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские ученые из исследовательского центра "Институт цитологии и генетики СО РАН" разработали новую технологию лечения рака "Каранахан", которая значительно повышает эффект химиотерапии. Результаты их работы опубликованы на сайте центра.

Сообщается, что источником раковых опухолей является злокачественная стволовая клетка, с которой связывают механизм формирования метастазов и внезапные рецидивы опухолей. Достаточно уцелеть лишь одной такой клетке, и она может в любой момент возобновить процесс образования опухоли.

Изучая эти клетки, ученые выявили у них уникальную способность захватывать экстраклеточные фрагменты ДНК, и если вводить в злокачественную стволовую клетку эти фрагменты через определенный временной промежуток после воздействия химиотерапии, то они не позволяют ей восстановиться, и она погибает.

Эта уязвимость раковых стволовых клеток в определенные периоды своего жизненного цикла и легла в основу технологии "Каранахан", которую ученые также называют "3+1" (первые три дозы препарата, введенного в опухоль, убивают основную массу стволовых раковых клеток, четвертая — уничтожает оставшиеся).

Кроме того, ученые обнаружили две важных особенности этих клеток. Во-первых, у клеток разных видов опухолей жизненный цикл различается, поэтому для каждой надо подбирать свой график введения препарата. А во-вторых, на этот же цикл оказывают влияние и времена года, поэтому летом и зимой временные интервалы также должны быть разными.

Разработанную технологию ученые уже испытали на лабораторных мышах с различными видами раковых опухолей. В итоге, животные, прошедшие курс лечения, прожили на полтора-два года больше, а также смогли принести полноценное потомство.

По словам исследователей, если технологию в дальнейшем опробуют на людях, для каждого пациента нужно будет подбирать индивидуальный график лечения на основе изучения клеток его собственной опухоли.

Ученые также считают, что использование их разработки в сочетании с химиотерапией заметно повысит шансы на выздоровление и полноценную жизнь после курса лечения от разных видов рака.

Ранее российские химики из Казани и Новосибирска создали новый вид наночастиц, способных обнаруживать самые небольшие раковые опухоли, не причиняя вреда организму человека.