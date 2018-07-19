Ученые из МГУ создали быстрый метод диагностики при отравлении химоружием

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сотрудники химического факультета МГУ запатентовали быстрый способ определения соединений, остающихся после применения фосфорсодержащих ядов, разработка поможет при диагностике состояния отравленных людей при расследовании применения химического оружия.

Разработку ученые проводили, консультируясь с научным центром Минобороны РФ. В будущем методику могут применить специалисты при расследовании инцидентов с использованием отравляющих веществ, говорится в сообщении пресс-службы МГУ, поступившем в РИА Новости.

"Наша методика более быстрая, чем газохроматографическая, за счет отсутствия стадии дериватизации (превращения вещества в схожий легко определяемый продукт). Для реализации методики нужна "экзотическая" неподвижная фаза — особый сорбент, который не очень часто применяют в рутинной практике аналитических лабораторий, однако этот сорбент коммерчески доступен и позволяет получить прекрасные результаты", — отметил один из авторов патента, старший научный сотрудник, кандидат химических наук МГУ Михаил Статкус.

По словам ученого, фосфорорганические соединения — органические молекулы, в которых содержится химическая связь фосфор-углерод. Органические соединения фосфора используют как инсектициды, лекарственные препараты, антиокислители моторных масел. Но некоторые фосфорорганические вещества — это яды нервно-паралитического действия, вызывающие смерть в течение первых часов после контакта. Попадая в организм, нервно-паралитические яды блокируют ферменты, отвечающие за передачу нервного импульса. Вследствие нарушения передачи сигнала возникает паралич организма. Такие яды могут проникать в организм через кожу, пищеварительный тракт или дыхательные пути.

Исследования по определению как самих отравляющих веществ, так и нетоксичных продуктов их распада сегодня очень актуальны, говорится в релизе. Определять отравляющие соединения и продукты их распада нужно при проведении расследования возможного применения химического оружия, а также для диагностики состояния пострадавших людей.