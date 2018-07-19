В Хакасии нашли кости гигантского предка мамонта

НОВОСИБИРСК, 19 июл – РИА Новости. Студенты Биологического института Томского госуниверситета во время работ на практике в Хакасии обнаружили крупные кости, принадлежащие, предположительно, предку шерстистых мамонтов – трогонтериевому слону, сообщает в четверг вуз.

"Во время изучения древних почв в Боградском районе они обнаружили крупные костные остатки, которые предположительно принадлежат предку шерстистых мамонтов – трогонтериевому слону. Эти млекопитающие обитали на планете в раннем плейстоцене – от 800 до 400 тысяч лет назад", — говорится в сообщении.

Костные останки были найдены во время работы на берегу Красноярского водохранилища во время изучения палеопочвы в разрезе, где Енисей подмыл берег. В вузе отметили, что подобные находки встречаются значительно реже, чем кости шерстистых мамонтов, и представляют большой интерес для ученых.

По словам доцента кафедры палеонтологии и исторической геологии университета Андрея Шпанского, студенты скорее всего обнаружили верхние зубы и кости черепа трогонтериевого слона (степной мамонт) — предка шерстистых мамонтов, которые в большом количестве обитали на территории современной Сибири несколько десятков тысяч лет назад. Трогонтериевый слон был одним самых крупных представителей хоботных – в плечах он мог достигать 4,2 метра, его вес составлял до 10 тонн.

"Не исключена принадлежность найденных зубов и хазарскому слону, который является промежуточным эволюционным звеном между трогонтериевым слоном и шерстистым мамонтом. Время существования этого животного – средний плейстоцен (400-100 тысяч назад). Хазарский слон тоже населял открытые пространства, но был меньше по размерам. Чтобы определить принадлежность остатков точнее, нужно изучить их, провести измерения", — привели в пресс-службе вуза слова Шпанского.

Ученые отметил, что находка представляет большой интерес. По возвращении в Томск студенты передадут находки палеонтологам для детального исследования.