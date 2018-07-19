Названа опасность позднего приема пищи

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Исследователи из Глобального института здоровья в Барселоне пришли к выводу, что привычка ужинать менее чем за два часа до сна может повысить риск развития рака молочной железы и простаты. Их исследование опубликовано в журнале International Journal of Cancer.

Специалисты проанализировали данные о болезни 621 пациентов с раком простаты и 1205 пациенток с раком молочной железы. Кроме того, они собрали контрольную группу из добровольцев без онкологических заболеваний, состоящую из 1321 женщины и 872 мужчин, которые ответили на вопросы о том, какого режима сна они придерживаются и когда питаются.

В результате, ученые установили, что у тех, кто ел как минимум за два часа до ночного сна, риск развития рака молочной железы снижался на 16 процентов, а онкологических заболеваний простаты — на 26 процентов по сравнению с теми, кто ложился спать сразу после ужина.

Сильнее всего этот эффект был выражен у "жаворонков" и у тех, кто придерживался стандартных рекомендаций по профилактике рака, например, поддерживал здоровую массу тела и не злоупотреблял алкоголем.

По словам ученых, онкологические заболевания молочной железы и простаты часто связаны с активностью различных гормонов, чьи колебаний зависят от суточных ритмов организма. Поэтому поздние приемы пищи — одна из причин, которые могут приводить к сбоям суточных ритмов, и впоследствии вызывать рак.

По оценкам экспертов Всемирной организации здоровья, в мире ежегодно регистрируют от восьми тысяч до одного миллиона новых случаев заболевания раком молочной железы. По числу смертей от рака у женщин эта разновидность рака занимает второе место. Наиболее высока заболеваемость в США и Западной Европе.

Рак предстательной железы — одно из наиболее распространённых злокачественных новообразований у мужчин. Ежегодно в мире выявляется свыше 400 тысяч случаев рака предстательной железы. В ряде стран он занимает в структуре онкологических заболеваний второе или третье место после рака лёгких и рака желудка.