Российские ученые создали два образца "летающего внедорожника"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские ученые создали два демонстрационных образца "летающего внедорожника" со сверхкоротким взлетом и посадкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).
В фонде также напомнили, что исполнители данного проекта отобраны по результатам всероссийского конкурса, проведенного ФПИ в декабре 2016 – мае 2017 года.
"Обе команды предложили оригинальные решения, не затрагивающие мировой мэйнстрим в области разработки аппаратов внеаэродромного базирования – конвертопланы и мультикоптеры. Теперь можно говорить о том, что данные решения подтверждены расчетным и экспериментальным путем, а главное, реализованы в виде законченных обликов летательных аппаратов", — уточнили в ФПИ.
При этом результаты работ в виде обоснованных технических обликов демонстраторов представлены расширенной комиссии с участием представителей авиационной и вертолетной отраслей промышленности, министерства обороны и МЧС России, заключили в фонде.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них создано свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.