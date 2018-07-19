Российские ученые создали два образца "летающего внедорожника"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские ученые создали два демонстрационных образца "летающего внедорожника" со сверхкоротким взлетом и посадкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"Завершены работы первого этапа проекта ФПИ по созданию демонстраторов летательных аппаратов вертикального или сверхкороткого взлета и посадки. В настоящее время ведется подготовка к созданию их масштабных аналогов", — говорится в сообщении.

В фонде также напомнили, что исполнители данного проекта отобраны по результатам всероссийского конкурса, проведенного ФПИ в декабре 2016 – мае 2017 года.

"Обе команды предложили оригинальные решения, не затрагивающие мировой мэйнстрим в области разработки аппаратов внеаэродромного базирования – конвертопланы и мультикоптеры. Теперь можно говорить о том, что данные решения подтверждены расчетным и экспериментальным путем, а главное, реализованы в виде законченных обликов летательных аппаратов", — уточнили в ФПИ.

При этом результаты работ в виде обоснованных технических обликов демонстраторов представлены расширенной комиссии с участием представителей авиационной и вертолетной отраслей промышленности, министерства обороны и МЧС России, заключили в фонде.

Как сообщалось ранее, первый полет "летающего внедорожника", который может найти применение в Минобороны и МЧС, намечен на 2022 год. Этот летательный аппарат сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров. Дальность полета составит тысячу километров при скорости в 250 километров в час, максимальная скорость — 315 километров в час, вес полезной нагрузки — до 500 килограммов.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них создано свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.