Байконур начали готовить к запускам спутников OneWeb

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 19 июл – РИА Новости. Запуски двух ближайших российских грузовых кораблей "Прогресс" к Международной космической станции перенесли на другие ракеты и другой стартовый стол Байконура, чтобы подготовить космодром к массовому запуску спутников связи OneWeb в 2019 году, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

"Роскосмосом принято решение о переносе двух ближайших пусков грузовых кораблей "Прогресс-МС" с 31-й площадки космодрома Байконур на первую площадку, так называемый "Гагаринский старт", чтобы начать готовить космодром к интенсивной программе запусков спутников связи OneWeb", — сказал собеседник агентства.

Изменение стартовой площадки потребовало переноса запуска грузовых кораблей на другие ракеты. Вместо "Союз-2.1а" корабли "Прогресс МC-10" и "Прогресс МC-11" отправятся к Международной космической станции, соответственно, 31 октября 2018 года и 7 февраля 2019 года на носителях "Союз-ФГ", так как с "Гагаринского старта" ракеты "Союз-2.1а" стартовать не могут.

"Две освободившиеся ракеты "Союз-2.1а" будут использованы для запусков пилотируемых кораблей", — пояснил собеседник.

Единственный пуск, который состоится с 31-й площадкой космодрома Байконур до начала запусков спутников OneWeb в следующем году – запуск в ноябре 2018 года египетского спутника EgyptSat-A. "Этот пуск жестко привязан к ракете-носителю "Союз-2.1б" и с первой площадки его выполнить невозможно", — пояснил собеседник.

Перенос планируемых пусков с 31-й площадки космодрома Байконур позволит провести ремонт или частичную реконструкцию объектов, которые будут использоваться в пусковой кампании. Необходимые работы будут завершены весной 2019 года.

По имеющимся сейчас планам, в рамках контракта с OneWeb с космодрома Куру должны стартовать пять ракет "Союз", еще два десятка пусков намечено с Байконура и Восточного, причем большая доля пусков (около десяти) будет выполняться с 31-й площадки космодрома Байконур.

Планируется, что всего система OneWeb будет состоять из 900 спутников. Каждой ракетой предполагается выводить 32-36 спутников.