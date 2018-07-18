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Blue Origin вновь испытала суборбитальную ракету New Shepard

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© Фото : Blue OriginИспытание двигателя для суборбитального корабля фирмы Blue Origin. Фото с места событийИспытание двигателя для суборбитального корабля фирмы Blue Origin. Фото с места событий
© Фото : Blue Origin
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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Частная компания Blue Origin провела очередное успешное испытание суборбитальной ракеты New Shepard, в ходе которого опробовала технологию экстренной эвакуации экипажа, компания вела прямую трансляцию запуска.

Перспективная многоразовая ракетно-космическая система. Архивное фото
© Пресс-служба ФПИ
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Беспилотный старт ракеты состоялся с площадки в штате Техас утром в среду. Ракета, оснащенная жидкостным ракетным двигателем ВЕ-3, подняла капсулу, в которой в будущем будут совершать полеты космические туристы, на высоту около 120 километров. В ходе старта компания впервые испытала технологию, которая будет использоваться для экстренного возвращения экипажа на Землю на случай аварийного старта. На высоте около 76 тысяч метров был включен двигатель капсулы экипажа, предназначенный для смягчения входа капсулы в атмосферу Земли при экстренной посадке.

Приблизительно через семь минут после запуска многоразовая ракета совершила мягкую вертикальную посадку на Землю, вскоре приземление на парашютах совершила и капсула с манекеном Skywalker.

На борту аппарата к границе космоса и Земли помимо оснащенного всевозможными датчиками манекена побывала другая полезная нагрузка в виде научных экспериментов и даже личных вещей сотрудников Blue Origin.

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В компании заявили, что испытание, девятое по счету, прошло успешно. Предыдущий восьмой полет состоялся в конце апреля.

Blue Origin рассчитывает осуществить первый запуск человека в космос до конца 2018 года и начать коммерческие полеты туристов в 2019 году. По технологии компании, по достижении заданной высоты капсула отделяется от ракеты, которая возвращается на землю. Капсула после отделения несколько минут летит в зоне невесомости, а затем опускается на парашютах. В стенах капсулы — большие трапецевидные окна. Она может нести шесть человек. Свое название комплекс получил в честь первого американского астронавта Алана Шепарда, совершившего суборбитальный полет. Впоследствии он был командиром корабля "Аполлон-14", модуль которого совершил посадку на Луну.

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