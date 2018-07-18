Развертывание спутниковой системы "Сфера" запланировали на 2022 год

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Первые запуски спутников в рамках программы "Сфера" запланированы на 2022 год, для выведения группировки на орбиту потребуется 25 новых ракетоносителей, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Начало развертывания "Сферы" — это 2022 год", — сказал Рогозин журналистам.

Он отметил, что 640 космических аппаратов, которые планируется иметь на орбите в рамках проекта, должны быть сделаны серийно. По его словам, это означает новый подход к созданию производства. В частности, строительство фабрик и формирование производства элементной базы космического назначения.

"Надо организовать быстрый вывод этих космических аппаратов на орбиту. Мы посчитали, что это мы можем сделать и это отличная идея, потому что для нас это формирует долгосрочный заказ на "Ангару" тяжелого класса — не менее 25 ракет потребуется для формирования такого рода группировки", — сказал Рогозин.

По его словам, такой заказ загрузит Омский завод и решит финансовые проблемы, связанные с Центром Хруничева.