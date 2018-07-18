Путин призвал провести летные испытания сверхтяжелой ракеты в срок

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Летные испытания сверхтяжелой ракеты нужно начать в 2028 году, ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" — в 2022-м, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Важно своевременно реализовать ряд масштабных, значимых проектов, в том числе это касается создания ракетного комплекса сверхтяжёлого класса. Подчеркну, что все ранее намеченное, все ранее намеченные сроки его разработки должны быть выдержаны", — сказал Путин на встрече с руководством ракетно-космической отрасли.

"Начало летных испытаний, как и планировали, должно состояться в 2028 году", — отметил он.

Путин добавил, что аналогичные требования предъявляются и к ракете-носителю среднего класса "Союз-5", которая по сути станет первой ступенью сверхтяжёлой ракеты. "Напомню, к летным испытаниям "Союза" следует приступить в 2022 году", — добавил президент.