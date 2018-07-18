Наземный телескоп впервые получил сверхчеткие фотографии Нептуна

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Обсерватория VLT получила сверхчеткие фотографии Нептуна, не уступающие по качеству снимкам с "Хаббла", используя искусственные "лазерные" звезды. Эти изображения и научные данные были опубликованы на сайте Европейской южной обсерватории.

"Хаббл" и многие другие орбитальные телескопы имеют достаточно скромные размеры по меркам наземных обсерваторий, однако они могут получать намного более четкие изображения далеких планет, галактик и звезд.

Причина этого очень простая – даже самый чистый и разреженный воздух гор, где построены крупнейшие оптические телескопы мира, содержит в себе массу пыли, микробов и других частиц, рассеивающих свет.

Долгое время ученые считали, что эти помехи невозможно уничтожить, из-за чего постройка больших телескопов с зеркалом, чей диаметр составляет несколько десятков метров, считалась абсолютно пустой тратой денег.

На рубеже веков физики обнаружили, что эту проблему можно решить, наблюдая не за настоящими, а фиктивными звездами на ночном небе, которые "рисуются" на нем при помощи лучей лазера с четко заданной длиной волны и другими свойствами.

Такие лазеры, как объясняет научная команда телескопа VLT, взаимодействуют с определенными атомами в верхних слоях атмосферы Земли и заставляют их светиться что делает их похожими на звезды. Наблюдая за ними при помощи тех же телескопов, можно записать "чистый шум", порождаемый атмосферой, и удалить его из данных реальных наблюдений.

Первые приборы такого рода начали использоваться на практике значительно позже, в середине прошлого десятилетия. Только два года назад VLT получил подобную лазерную "пушку", и сейчас ученые завершили ее полноценную настройку и корректировку на последнем из четырех модулей телескопа.

Ее работу астрономы проверили, получив новые сверхчеткие фотографии Нептуна – планеты, удаленной от нас на 4,3 миллиарда километров. Ее облик оставался загадкой для ученых до того, как с ней сблизился зонд "Вояджер-2" в 1989 году, и до запуска "Хаббла" в 1992 году, которому удалось открыть почти невидимые кольца Нептуна.

Эти фотографии, как признают исследователи, вряд ли раскроют какие-то новые тайны восьмой планеты Солнечной системы. С другой стороны, они говорят о том, что лазерные "звезды" справляются с возложенной на них задачей, и что теперь VLT можно использовать для детальных наблюдений за химическим составом и другими свойствами ближайших к нам экзопланет.



