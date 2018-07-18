Астрономы нашли 12 новых спутников Юпитера

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Астрономы обнаружили 12 новых спутников на орбите Юпитера, таким образом, их число увеличилось до 79, сообщил портал исследовательского центра университета Карнеги.

Впервые команда ученых университета Карнеги под руководством Скотта Шеппарда заметила спутники весной 2017 года, когда занималась поиском объектов в отдаленных районах Солнечной системы, включая поиск Девятой планеты, гипотетической массивной планеты за пределами орбиты Плутона.

"Юпитер оказался в пространстве, где мы вели поиск объектов дальних регионов Солнечной системы, таким образом, мы, по счастливой случайности, обнаружили новые спутники вокруг Юпитера, пытаясь найти планеты на краю Солнечной системы", — заявил Шеппард.

По словам ученого Центра малых планет Гарета Уилльямса, ему понадобился год работы, чтобы подтвердить, что спутники действительно находятся на орбите Юпитера.

При этом 11 из обнаруженных спутников ученые посчитали "обычными", а один – "особенным".

Большая часть обнаруженных спутников входят в скопление ретроградных спутников, которые совершают полный оборот в направлении противоположном Юпитеру раз в два года.

Считается, что они образовались вследствие столкновения похожих крупных космических тел с астероидами, кометами и другими спутниками.

Два спутника находятся ближе остальных и делают проградный оборот в направлении вращения Юпитера примерно раз в год. Они также считаются фрагментами огромного спутника, некогда разбитого на части.

Самым необычным открытием стал спутник Валетудо, непохожий ни на один другой спутник Юпитера. Этот самый маленький спутник, менее километра в диаметре, находится дальше и сильнее отклонен, чем другие спутники планеты. При этом, в отличие от других проградных спутников, он имеет орбиту, пересекающую ретроградные спутники, что делает вероятным их столкновение.

Найденные спутники могут помочь ученым изучить ранний этап развития Солнечной системы.

Все наблюдения проводились при участии ученых Национальной обсерватории оптической астрономии США в Чили с помощью четырехметрового телескопа Blanco.