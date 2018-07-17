Археологи нашли следы древних людей в недавно открытой пещере в Крыму

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Уникальная пещера, найденная в Крыму, с высокой степенью вероятности посещалась людьми в период палеолита и в каменном веке, к такому выводу пришли специалисты Института археологии Российской академии наук совместно с коллегами из Крымского Федерального Университета, сообщила пресс-служба Института археологии.
"Неподалеку от обнаруженной пещеры располагается много памятников каменного века, в том числе очень известных, поэтому этот район очень перспективен для поиска новых археологических стоянок. В будущем необходимо сосредоточиться на поиске древнего входа в эту пещеру, потому что, как показывает опыт предыдущих исследований, люди селились перед входом, если удача нам улыбнется, мы найдем такой участок и следы пребывания человека", – отметил старший научный сотрудник отдела каменного века Института археологии Константин Гаврилов, слова которого цитируются в сообщении.
"Здесь во времена, предшествующие среднему палеолиту, могли жить люди, поскольку эти животные, останки которых здесь найдены, могли быть объектами охоты. Этот район очень перспективен для поиска", – добавил Гаврилов.