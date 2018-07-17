Сибирские ученые разработали новую технологию лечения рака

НОВОСИБИРСК, 17 июл – РИА Новости. Специалисты Института цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН) в Новосибирске разработали технологию эффективного лечения онкозаболеваний, позволяющую в разы уменьшить дозы химиотерапии, сообщает институт.

Cотрудники лаборатории индуцированных клеточных процессов института во главе с доктором биологических наук Сергеем Богачевым на протяжении нескольких лет разрабатывали технологию под названием "Каранахан" ("убивающий причину"). В ее основу легла уязвимость раковых стволовых клеток в определенные периоды своего жизненного цикла, являющихся источником опухоли.

"Изучая злокачественные стволовые клетки, наши сотрудники выявили у них уникальное свойство: способность захватывать экстраклеточные фрагменты ДНК. Дальнейшие исследования показали, что если внедрять в клетку эти фрагменты через определенный временной промежуток после воздействия цитостатиками (химиотерапия), они не дают клетке завершить процесс восстановления и она погибает", — говорится в сообщении.

В институте отметили, что новую технологию авторы также называют "3+1" — первые три дозы введенного в опухоль препарата убивают основную массу стволовых раковых клеток, а четвертая уничтожает оставшиеся. Ее уже успешно опробовали для лечения разных видов рака у мышей, а также на клеточных культурах глиобластомы человека. В ходе экспериментальных исследований удалось установить, что у клеток разных видов опухолей жизненный цикл различается, поэтому для каждой надо подбирать свой график введения препарата. Кроме того, на этот цикл оказывают влияние времена года: летом и зимой временные интервалы также должны быть разными.

"Очевидно, что оптимальным решением будет подбор для каждого пациента индивидуального графика проведения лечения по технологии "Каранахан", на основе изучения клеток его собственной опухоли. В результате технология значительно повышает эффект проводимой химиотерапии и позволяет тем самым в разы уменьшить дозы цитостатиков, вводимых пациенту", — подчеркивается в сообщении.

На основании многочисленных лабораторных экспериментов ученые считают, что использование химиотерапии в сочетании с технологией "Каранахан" заметно повысит шансы больных раком на выздоровление и полноценную жизнь после лечения. В институте добавили, что о новой технологии извещены федеральные органы власти, она прошла все доклинические испытания и готова к клиническим. Для их проведения требуются значительные инвестиции, испытания могут занять от пяти до десяти лет.