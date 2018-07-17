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Скрежет и писк: почему людям не нравится звучание своего голоса

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© Depositphotos / olly18Голос слухГолос слух
© Depositphotos / olly18
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Многие уверены, что их голос в видеороликах и аудиосообщениях звучит хуже, чем на самом деле. Это связано с особенностями строения уха и речевого аппарата, а также психологией человека. Почему нам не нравятся собственные аудиозаписи и как голос влияет на эмоциональное состояние — в материале РИА Новости.

Скелет тираннозавра в Американском музее естествознания. Архивное фото
© РИА Новости / Лариса Саенко
Ученые воссоздали самый страшный звук всех времен
Самая ранняя аудиозапись человеческого голоса, дошедшая до нас, десятисекундный отрывок из французской песенки "При свете луны" ("Au clair de la lune"). Ее напел в апреле 1860 года изобретатель фоноавтографа Эдуар-Леон Скотт де Мартенвилль. Его реакция на собственный голос неизвестна, ведь он хотел получить визуальное отображение звука по типу сейсмографа, а не услышать запись. Голос великого изобретателя восстановил в 2008 году физик Карл Хабер.

Скорее всего, де Мартенвиллю не понравилось бы, как он звучит, это типичная реакция. Чаще всего запись собственного голоса вызывает у человека неприятие и раздражение. И этому есть сразу несколько научных объяснений.

Звучание определяется анатомией

Когда мы слышим звуки извне, в том числе и голоса других людей, они воспринимаются лишь по воздуху. Звуковые колебания достигают наружного уха (это видимая часть органа) и заставляют вибрировать барабанную перепонку. Косточки среднего уха передают вибрации в ушную улитку во внутреннем ухе. Там они преобразуются в электрические импульсы и посылаются в мозг.

При восприятии собственного голоса колебания доходят до уха одновременно из двух источников: по воздуху и через кости черепа. Когда человек говорит, вибрируют не только голосовые связки, но и весь череп. Эти вибрации тоже воспринимаются как звук. Но звуку проходить через кость сложнее, чем через воздух. Возникающее сопротивление уменьшает частоту сигнала, снижая заодно и высоту звука, слышимую средним ухом.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, DepositphotosПри восприятии голоса собеседника звуковые колебания, достигающие уха, распространяются по воздуху. При восприятии собственного голоса колебания доходят до уха одновременно из двух источников: по воздуху и через кости черепа.
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
При восприятии голоса собеседника звуковые колебания, достигающие уха, распространяются по воздуху. При восприятии собственного голоса колебания доходят до уха одновременно из двух источников: по воздуху и через кости черепа.

Разность тонов звуковых колебаний, передающихся по воздуху, и внутренних вибраций преобразуется мозгом в единый сигнал. Его человек и воспринимает как свой голос. Поэтому в записи голос, очищенный от дополнительных колебаний, кажется более высоким и незнакомым. Но почему его звучание вызывает отвращение и раздражение? Единого мнения на этот счет до сих пор нет.

Незнакомый и чужой голос

Ночной клуб
© Flickr / flesknava
Ученые выяснили, как люди отличают голос партнера от шума на вечеринке
Самое простое предположение: люди просто не узнают себя в записи. Голос важная часть самоидентификации. Человеку довольно сложно смириться с тем, что окружающие ассоциируют его с незнакомым ему голосом, утверждалось в исследовании 1966 года.

Но уже через год американский психолог Гильермо Оливос поставил этот вывод под сомнение. В проведенном им эксперименте больше половины испытуемых узнали себя в записи с первого раза. В исследованиях 2008 и 2010 годов участники безошибочно идентифицировали собственный голос в 96 и 93 процентах случаев соответственно.

Впрочем, во всех этих экспериментах испытуемым говорили, что среди записей они услышат и себя. Если об этом не предупреждать, то результаты будут другими, утверждают ученые из колледжа Олбрайт и Пенсильванского университета. В их опыте предлагалось по записи голоса определить степень привлекательности человека. Не узнавшие собственный голос считали его более приятным по сравнению с другими и оценивали в среднем выше, чем остальные участники.

Немного радости повысит настроение

Работа лаборатории
© Fotolia / Minerva Studio
Ученые выяснили, как возникают голоса в голове у шизофреников
Некоторые специалисты склоняются к тому, что сказывается еще и фактор утраты контроля. Человек привык менять тембр и высоту голоса в зависимости от ситуации. Например, когда хочет продемонстрировать лидерские качества или, напротив, показаться собеседнику более мягким, чем он есть на самом деле. В случае аудиозаписи или видео это невозможно.

Впрочем, как оказалось, хотя мы и управляем голосом, голос тоже влияет на нас. В эксперименте международной группы ученых испытуемые читали вслух рассказы. В наушниках они слышали себя, но звучание модифицировалось в реальном времени. Специальная компьютерная программа обрабатывала звук, добавляя акустические компоненты эмоциональных интонаций радостных, грустных и тревожных. Например, чтобы голос звучал радостнее, менялись высота звука, его динамический диапазон и спектральный состав.

© J.-J. Aucouturier et al. PNAS, Jan 2016, 113 (4) 948-953Изменение эмоционального состояния испытуемых в зависимости от модификации голоса, который они слышали в наушниках. Первые два столбика (в каждой части графика) показывают изменения положительного "окраса" голоса и его напряжения, другие два столбика &mdash; изменение эмоционального состояния участников эксперимента в ответ на модификацию звучания голоса.
© J.-J. Aucouturier et al. PNAS, Jan 2016, 113 (4) 948-953
Изменение эмоционального состояния испытуемых в зависимости от модификации голоса, который они слышали в наушниках. Первые два столбика (в каждой части графика) показывают изменения положительного "окраса" голоса и его напряжения, другие два столбика — изменение эмоционального состояния участников эксперимента в ответ на модификацию звучания голоса.

В результате участники, уловившие грустные или тревожные интонации, признавались в подавленном состоянии или говорили, что почувствовали испуг. Радостный голос значительно повышал настроение. Эти данные согласуются с результатами другого исследования, в котором сделан вывод: не только эмоциональное состояние влияет на поведение человека и звучание его голоса, но и, наоборот, то, как люди ведут себя, сказывается на их настроении.

Авторы работы надеются, что эти результаты можно использовать в терапии психических расстройств.

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