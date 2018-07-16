Российские путешественники переплывут Черное море на плоту

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Российские путешественники переплывут Черное море на спасательном плоту, маршрут пройдет от Севастополя к берегам Турции, сообщил РИА Новости один из членов экипажа, член Русского географического общества Юрий Бурлак.

Вторым путешественником станет Владимир Лихачев.

"Мы проходим последние согласования. Старт нашего путешествия запланирован на 19 июля от Графской пристани в Севастополе. Первый этап пройдет по маршруту Севастополь-Стамбул, второй, если состояние судна позволит и хватит сил, — от Стамбула до Анталии", — сказал РИА Новости Бурлак.

Во второй части путешествия планируется смена экипажа. Место Лихачева займет супруга Юрия Бурлака Наталья.

По его словам, подготовка всего необходимого к морской экспедиции полностью завершена. Путешественникам придется преодолеть около 2 тысяч километров от Севастополя до Анталии. При этом периодически плот придется тянуть за собой, чтобы поймать попутное течение.

"Я рассчитываю закончить свой поход до 1 ноября. Максимум путешествие продлится около 100 дней. Запасов продуктов, чтобы добраться до Стамбула нам хватит", — сказал путешественник.