Ученые нашли простой способ профилактики рака

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Употребление продуктов с высоким содержанием омега-3 жирных кислот может предотвратить возникновение рака, а также остановить его рост и распространение. Об этом сообщает MedicalXpress.
Также специалисты обнаружили, что эпоксиды EDP-EA подавляли миграцию дефектных клеток. По словам одного из авторов исследования Тимоти Фан, терапия, препятствующая перемещению раковых клеток, может быть эффективной для препятствия формированию метастазов у пациентов.
Ученые отмечают, что несмотря на то, что химиотерапия остается основным и наиболее действенным методом лечения рака, диета, основанная на продуктах с высоким содержанием омега-3, может стать эффективным способом профилактики онкологии.