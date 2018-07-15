Ученые рассказали, чем опасна пасмурная погода

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Недостаток дневного света оказывает негативное влияние на психику человека, в частности, приводя к возникновению обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Об этом сообщает Eurekalert.
Кроме того, специалисты обнаружили, что из-за большого количество пасмурных дней в северных широтах симптомы больных ОКР обостряются, поскольку отсутствие солнечного света негативно влияет на режим сна.
Обсессивно-компульсивное расстройство — психическое расстройство, провоцирующее у людей навязчивые, пугающие или мешающие мысли, от которых больной старается избавиться с помощью постоянно повторяемых действий.