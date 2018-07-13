Медики рассказали, что солнечное затмение влияет на хронические болезни

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Солнечное затмение оказывает влияние на людей с хроническими заболеваниями, но при этом никак не сказывается на психическом здоровье, рассказали РИА Новости врач-терапевт Людмила Лапа и врач-психиатр, психотерапевт Павел Бесчастнов.

Ранее сообщалось, что в пятницу произошло частное затмение Солнца, в ходе которого Луна закрыла одну треть солнечного диска.

"Разные люди по-разному это (солнечное затмение) переносят, но это влияет на состояние — больные люди хронические, они чувствуют и слабость, и усталость, потому что для них не хватает ультрафиолета, который их поддерживает в жизни. Ультрафиолет — это всегда радость, всегда солнце, а если его меньше, человек это чувствует и появляется слабость. Особенно это гипертоники, гипотоники", — сказала Лапа.

Она пояснила, что при солнечном затмении солнечные потоки идут не как обычно, поэтому и возникает дефицит ультрафиолета. Людям с хроническими заболеваниями во время затмения следует своевременно принять лекарства, которые им назначил доктор, чтобы стабилизировать состояние.

При этом Бесчастнов уверен, что затмения напрямую никак не влияют на психическое состояние, если только люди не дают себе установки. "Нет, на психику влиять не может. Только стереотипы и заблуждения в этой сфере могут влиять на человека", — заявил он.

Бесчастнов напомнил, что с самого начала человеческой истории у людей была масса субъективных представлений о мире, особенно связанных с астрономическими событиями, которые они могли замечать и придавать им разное значение — это затмения, расположение звезд. "Понятно, что речь не про астрономию, а именно про человеческую психологию. Человеку такая вера дает объяснения, делает его жизнь для него же самого более понятной, даже если это иллюзия контроля", — заявил он.