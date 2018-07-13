Бельгийские ученые нашли "кокаиновый ген"

БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости, Александр Шишло. Бельгийские ученые из Брюссельского свободного университета установили ген, вызывающий зависимость от кокаина, сообщил глава исследовательской группы Альбан де Керков.

По его словам, результаты экспериментов с мышью, лишенной данного гена, являются очень обнадеживающими для миллионов людей, склонных к наркозависимости. Только в одной Европе их насчитывается порядка 15 миллионов человек, на лечение которых ежегодно уходит до 65 миллиардов евро.

"Мы установили ген, который отвечает за блокировку усиливающего эффекта наркотика, приводящего к желанию его повторного потребления и, как следствие, к зависимости", — сказал исследователь в эфире телерадиокомпании RTBF.

Следующим этапом работы, сообщил он, станет достижение понимания того, как работает ген, чтобы можно было перейти к экспериментам с лицами, страдающими наркозависимостью.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале EMBO reports.