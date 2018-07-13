ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл – РИА Новости. Израиль планирует отправить второго астронавта в космическую экспедицию, об этом стало известно после обнародования программы пребывания в стране директора Американского космического агентства (НАСА) Джима Брайденстайна, пишет издание newsru.co.il.

Сообщается, что в ходе визита, который начался 12 июля, глава НАСА встретится с министром науки Израиля Офиром Акунисом и руководством Израильского космического агентства (ISA). Планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве между НАСА и Израилем в сфере космоса и научных исследований, израильская сторона также намерена поднять тему участия второго израильского астронавта в космической экспедиции.

Первый полет израильского астронавта закончился катастрофой. В 2003 году весь многонациональный экипаж шаттла Columbia, в состав которого входил и израильтянин Илан Рамон, погиб во время возвращения из космоса.

По мнению обозревателей местных СМИ, интерес американцев к новым космическим программам Израиля особенно возрос после недавнего заявления израильской компании SpaceIL о подготовке к запуску лунохода в декабре 2018 года.

Ряд изданий сообщает, что директор НАСА намерен подписать соглашение, расширяющее сотрудничество с Израильским космическим агентством.

По информации, распространенной ранее в американских и израильских СМИ, в НАСА ведется тестирование разработанного израильской компанией StemRad костюма для защиты космонавтов от радиации. Костюмы планируется проверить на манекенах в глубоком космосе на испытаниях нового космического корабля Orion в 2019 году. Как утверждают журналисты, тестирование средств защиты от космической радиации проводится с прицелом полетов на Марс.