Роскосмос готов делиться с НАСА местами в "Союзах" и после 2019 года

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. "Роскосмос" готов предоставить американским астронавтам места в российских "Союзах" для полета на Международную космическую станцию в случае задержки в создании частных американских космических кораблей, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

В настоящее время НАСА через Boeing купило места в российских кораблях "Союз" до 2019 года включительно. Ранее сообщалось, что американские власти выражают озабоченность тем, что создание частных американских космических кораблей задерживается.

""Роскосмос" готов к продолжению сотрудничества по программе МКС, в том числе и в вопросах доставки астронавтов на станцию", — сказали в госкорпорации.