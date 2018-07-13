Затмение Солнца могли видеть пингвины Антарктиды и энтузиасты с кораблей

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Частное затмение Солнца, в ходе которого Луна закрыла одну треть солнечного диска, из-за ограниченного поля наблюдения могли увидеть пингвины Антарктиды и энтузиасты с кораблей.

Затмение началось в 04.48 мск на восходе Солнца в юго-западной части Индийского океана и закончилось в 07.14 мск между Новой Зеландией и Антарктидой.

"Ввиду того, что поле видимости затмения проходило не только вне территорий России, а в основном над пустынными океанскими просторами, наблюдать его, даже при желании, могла очень небольшая группа энтузиастов, а также, возможно, пингвины в Антарктиде", — пояснили Риа Новости в в Московском планетарии.

Это второе частное затмение Солнца в 2018 году: первое прошло 15 февраля, а третье ожидается 11 августа. Все солнечные затмения — частные. Наблюдать их можно только в приполярных областях Южного (15.02 и 13.07) и Северного (11.08) полушарий.

Солнечные затмения происходят только тогда, когда Луна находится между Землей и Солнцем (фаза новолуния). В течение года может произойти от двух до пяти солнечных затмений. Затмение Солнца, при котором земную поверхность пересекает только лунная полутень (конус тени и его продолжение не пересекают земную поверхность), называется частным. Ось лунной тени 13 июля 2018 года проходит на расстоянии 2259 километров от поверхности Земли.