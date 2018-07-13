В Сибири предложили создать национальный центр генетических технологий

НОВОСИБИРСК, 13 июл – РИА Новости. Институт цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН) выступил с инициативой создания на базе учреждения Национального центра генетических технологий, который бы работал в масштабах всей России в интересах наук о жизни, сообщает в пятницу издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Прежде всего, мы хотим на одной площадке получить полный набор современных исследовательских технологий, обеспечивающий возможность фундаментального изучения генетических систем и процессов человека, животных, растений и микроорганизмов на базовых иерархических уровнях организации живых систем: молекулярно-генетическом, клеточном, тканевом, организменном, популяционном, экосистемном", — приводятся в сообщении слова директора института Алексея Кочетова.

По его словам, в рамках Центра генетических технологий могла бы вестись научная и инновационная работа вплоть до проектов полного цикла, завершающихся внедрением новых аграрных, био- и медицинских, экологических технологий мирового класса. При этом проекты могут быть разного уровня направленности – от получения картофеля с заданным количеством крахмала до изменения состава молока домашних животных и геномное редактирование, которое делает организм человека невосприимчивым к вирусу иммунодефицита.

Ученый отметил, что проект предполагающий нацеленность на достижение технологического лидерства России в области применения генетических технологий полностью соответствует приоритетам стратегии научно-технологического развития РФ, майскому указу президента этого года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" и программе реиндустриализации экономики Новосибирской области.

По замыслу специалистов института, создание Центра генетических технологий, который физически будет расположен в новосибирском Академгородке и поселке Краснообск, предполагает строительство нескольких новых корпусов, привлечение около 300 новых сотрудников. Суммарные вложения в создание Центра предварительно оценены в 21 миллиард рублей. Предполагается, что направления развития ЦГТ будет определять Научно-координационный совет, а оперативным управлением займется исполнительная дирекция.

Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН представляет собой крупнейший научно-исследовательский центр в России, проводящий исследования практически по всем направлениям общей, молекулярной, медицинской и сельскохозяйственной генетики, клеточной биологии, генетических основ биотехнологий, биоинформатики и системной биологии. ИЦиГ включает лабораторные корпуса, виварии, центры по изучению пушных и сельскохозяйственных животных, две клиники, около 30 тысяч гектаров сельхозземель.